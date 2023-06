Ioan Gruffudd se ve inmerso en otro escándalo: su hija de 13 años pide una orden de alejamiento contra él

Ioan Gruffudd está de nuevo envuelto en la polémica y no por su trabajo en una serie de televisión o una película para la gran pantalla, sino por lo que tiene que ver con su vida personal. El protagonista de Los 4 fantásticos ha visto cómo su hija mayor, de nombre Ella Betsi Janet, solicitaba a las autoridades judiciales una orden de alejamiento contra él. El motivo de la denuncia tiene que ver con un supuesto incidente ocurrido en la casa del actor, del que todavía no se conocen más detalles.

Los informes sobre el caso los investiga la sala de protección contra la violencia doméstica del Tribunal Superior de Los Ángeles (Estados Unidos), tal y como informa Page Six, por lo que aún es pronto para saber cuál será el recorrido de esta demanda que ha interpuesto la joven de trece años, quien tiene una hermana menor, Elsie Marigold (9). Ambas nacieron fruto del matrimonio del intérprete de Forever con la también actriz Alice Evans, quienes también fueron noticia durante su tormentoso proceso de divorcio.

En esta ocasión, Ioan y su hija tendrán que acudir a la primera audiencia ante el juez el próximo 22 de junio, como también lo hará al día siguiente la actual pareja del actor, Bianca Wallace. Según el relato de la adolescente, la novia de su padre la acosó y por ello pide igualmente que no se pueda acercar más a ella. El suceso tuvo lugar durante la visita que las dos niñas hicieron al hogar que su progenitor comparte con su novia, el lugar donde después se habrían desencadenado las hostilidades.

Mientras se esclarece todo y se resuelve el litigio, cabe recordar que esta no es la primera vez que Gruffudd es noticia por un agrio conflicto doméstico. Durante el invierno de 2021, el actor de 49 años decidió romper con su esposa después de dos décadas juntos, alegando diferencias irreconciliables, lo que provocó que esta le acusara de haberle sido infiel durante los últimos tiempos. "No he hablado con mi esposo en diez meses por decisión suya. Lloré, grité y le rogué para por lo menos tener una discusión... y me ignoró", se lamentaba entonces.

Lejos de acabar ahí su guerra, los duros mensajes que Alice le dedicó a su exmarido en las redes sociales provocaron que este emprendiera acciones legales contra ella. Igual ha hecho ahora su hija con él, Ioan solicitó una orden de alejamiento que le impide a su exmujer acercarse a menos de 100 metros y de la que ya era su nueva pareja, Bianca Wallace. Aseguraba, además, que Evans le había amenazado con verter infundios sobre la vida familiar que tuvieron juntos para arruinar su carrera en Hollywood.

En su respuesta, la actriz afirmaba que los argumentos de su ex era completamente falsos y que que ella no había "perturbado la paz de nadie", señalando que el único objetivo del actor era "tener alguna ventaja en el procedimiento de divorcio". Lejos quedaba ya aquella etapa tan feliz donde se consideraban el uno al otro como "almas gemelas", después del flechazo que tuvieron durante el rodaje de la comedia de Disney 102 dálmatas en el 2000.