Nuevo capítulo en la hollywodiense separación del actor Ioan Gruffudd: pide una orden de alejamiento contra su exmujer

La polémica ruptura del actor de Los 4 fantásticos, Ioan Gruffudd, con su mujer Alice Evans suma un nuevo capítulo que, lejos de suavizar el escándalo, lo alimenta. Parece que los duros mensajes que ha dedicado la actriz a su exmarido en las redes sociales le van a pasar factura pues Gruffudd, de 48 años, ha emprendido acciones legales contra ella: solicita una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 100 metros de él y de su nueva pareja Bianca Wallace. Además no puede contactar con ninguno de ellos tal y como se puede ver en los documentos obtenidos por People. El artista asegura en su petición que le dijo a su exmujer que era “infeliz” en agosto de 2020 y que la respuesta de ella, entre ese mes y enero de 2021, cuando finalmente se separaron, fue “que si la dejaba, publicaría falsas acusaciones sobre mí y contaría historias falsas sobre mí a los medios que me destruirían a mí y a mi carrera”.

Ioan Gruffudd, 'Los 4 fantásticos', protagonista del último escándalo en Hollywood tras las duras acusaciones de su exmujer

Continúa el artista explicando que su exmujer le amenazó con llamar a la policía si no accedía a sus peticiones y que le dijo que haría todo tipo de acusaciones falsas contra él (sobre abusos de sustancias por ejemplo) para que le metieran en la cárcel. “Me dijo que ganaría y que todos la creerían antes que a mí” añade el artista. Algunas de esas amenazas las materializó, dice Gruffudd, en los comentarios que publicó después de que él abandonara el hogar familiar en marzo de 2021. Aunque tanto sus abogados como él le habían pedido a la actriz, de 53 años, que dejara de hacer estos comentarios, esto no ha ocurrido así que ha decidido recurrir a la vía legal.

En su respuesta, Evans aseguró que no conoce el contenido de la demanda pero que cualquier alegación que haga contra ella su exmarido es falsa. Explica además que no ha “amenazado, ni molestado ni atentado contra la propiedad privada, ni interrumpido la paz de nadie”. Su argumento es que Gruffudd ha pedido esta orden de alejamiento para “tener alguna ventaja en el procedimiento de divorcio”. Los trámites comenzaron en el mes de marzo del pasado año, que fue cuando se hizo pública su ruptura. La pareja se conoció en el set de la película 102 Dálmatas en el 2000. El flechazo entre ambos fue instantáneo y siete años después se casaron. Tienen dos hijas Ella Betsi Janet, que nació en 2009 y Elsie Marigold, nació en 2013.

Él ha rehecho su vida

Fue una imagen compartida por el actor con su nuevo amor Bianca Wallace, de 29 años, la que desató una tormenta de tuits de Alice Evans en las que se confesaba engañada. “Así que resulta que mi esposo, después de dos años de decirme que soy una mala persona y no soy excitante… y que solo quiere grabar en el extranjero… ha tenido una relación durante tres años a mis espaldas. Buena suerte, Bianca”, escribió. Horas después continuó: “Estuvimos juntos 20 años. Hablábamos diario, por lo menos tres o cuatro veces. Era mi mejor amigo, mi alma gemela. No sé cómo seguir adelante. Lo haré, pero ahora no sé cómo”.

Alice siguió publicando diversos comentarios durante los siguientes días. “No estoy enfadada, no realmente, estoy sorprendida. No puedo creer que alguien pueda demostrar tanta frialdad hacia la familia que aseguraba amar”. Sus palabras generaron una gran cantidad de reacciones de parte de sus seguidores y ella respondió que había vivido un “infierno” durante meses, que había sido amenazada por los abogados y que su autoestima había quedado dañada. “No he hablado con mi esposo en 9 meses (su decisión). Lloré lo suficiente, grité, acusé, rogué y rogué para por lo menos tener una discusión. Esa es mi forma de reaccionar a esta situación que cambia la vida. Y me ghosteó (ignoró). ¡He sido ghosteada durante 10 meses!” dijo. Dos versiones de una historia que bien podría ser el argumento de cualquier película de Holllywood.

