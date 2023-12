Encuentran sin vida a Lee Sun-kyun, actor de la oscarizada película 'Parásitos'

El actor surcoreano Lee Sun-kyun ha sido hallado sin vida este miércoles 27 de diciembre en el interior de un automóvil aparcado en un parque del centro de Seúl, según ha informado Yonhap, la principal agencia de noticias de Corea del Sur. El intérprete, conocido por ser uno de los protagonistas de Parásitos, que ganó los Oscar a la mejor película y mejor película extranjera en 2019, tenía 48 años.

Según las primeras informaciones, en el asiento del copiloto se encontró una briqueta de carbón y habría sido su esposa, la actriz y exconcursante de Miss Corea Jeon Hye-jin, la encargada de llamar a la policía después de encontrar una aparente nota de despedida en su casa.

La muerte del intérprete de Parásitos se produce tras varias semanas de una investigación policial en torno a su supuesto consumo de drogas. El actor fue interrogado hasta en tres ocasiones (en octubre; el 4 de noviembre; y el 23 de diciembre), la última tuvo lugar este fin de semana y duró 19 horas.

El actor estaba bajo sospecha por haber consumido marihuana y otras drogas ilegales en Corea del Sur, tal y como han informado medios locales. Lo habría hecho en la residencia de una joven que trabaja en un bar de lujo del distrito de Gangnam. Sin embargo, Lee había dado negativo en drogas en la prueba de reactivos a la que se sometió durante la investigación, así como en un test de laboratorio realizado por el Servicio Forense Nacional el pasado mes de noviembre.

Lee presentó en octubre una demanda contra dos personas, incluida la mencionada chica, por chantajearlo después de que surgieran las noticias sobre su presunto consumo de drogas. La mujer fue detenida el mes pasado y se supone que la policía ha solicitado una orden de arresto para la otra persona, según la agencia de noticias Yonhap.

Además, el intérprete había presentado este martes 26 de diciembre una solicitud al departamento de policía que lleva la investigación para someterse a la prueba del polígrafo, alegando su inocencia. En todo momento, el actor se comprometió a cooperar con la investigación de manera "honesta" y quiso dejar claro que la citada persona "me engañó para que consumiera drogas". "No sabía que lo que me dio eran drogas ilegales", dijo en uno de sus interrogatorios.