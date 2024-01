Muere a los 58 años Conrad Chase, finalista de ‘Gran Hermano 6’

Conrad Chase, finalista de la sexta edición de Gran Hermano, ha fallecido a los 58 años de forma inesperada. Los encargados de anunciar la trágica noticia han sido la agencia de representación Telegenia, quienes han mostrado su más sentido pésame: "Lamentamos el fallecimiento de Conrad Chase, concursante de Gran Hermano 6. Acompañamos en el sentimiento a sus compañeros, amigos y familiares".

Isabel Jiménez comparte por primera vez una foto de su vestido de novia

Chase alcanzó la popularidad en España cuando se convirtió en concursante de la sexta edición de GH que tuvo lugar en el año 2004. Aunque su participación duró solo 18 días, esto no impidió que conquistara el cariño del público, llevándolo hasta la final de dicha edición. El participante quedó en segundo lugar, siendo superado por Juanjo Mateo, el taxista que finalmente se llevó el premio de 300,000 euros. El hecho de llegar juntos a la final fortaleció aún más los lazos entre Conrad y Juanjo, que se habían forjado durante su tiempo en la casa de Guadalix de la Sierra. Juntos incursionaron en la música con el lanzamiento del sencillo La gosadera, y dos años después colaboraron en otro tema llamado No te quiero más junto a Las Latinas. Además, posteriormente, el exconcursante de GH 6 se unió a la banda Baja Boys como vocalista y coreógrafo. No contento con adentrarse en el mundo de la música, Chase también tuvo pequeños papeles en varias producciones audiovisuales.

Álvaro Muñoz Escassi cuenta cómo descubrió que tenía una hija cuando ella tenía 4 años

Fuera de la pequeña pantalla, Conrad ha sido propietario de un restaurante en Florida, Estados Unidos, desde el año 2013. Además, también desempeñó funciones en el Centro de Señales del Ejército de Estados Unidos como operador de un centro de telecomunicaciones, participando en diversos proyectos tecnológicos. Uno de sus logros más notables fue la implementación de un chip subcutáneo utilizado para acceder a áreas VIP en discotecas, como fue informado por los medios en su momento.

El efusivo abrazo de Úrsula Corberó y Javier Calvo, las lágrimas de Bayona y otros momentazos de los Premios Feroz 2024

El mensaje de despedida de su sobrina

A pesar de que aún no se han hecho públicas las causas de su muerte, su sobrina ha compartido unas emotivas palabras con las que se ha despedido de su tío. “Me duele el corazón hoy. Mi amado tío Conrad dejó esta tierra en busca de la paz que necesitaba y sentía que no podía encontrar aquí. Nuestra familia se queda con tantas preguntas y una culpa desgarradora por no darse cuenta de hacia dónde se dirigía. Todo lo que tenemos ahora son recuerdos y fotografías que nos recuerdan al hombre carismático, amable y amante de la diversión que dejó nuestros corazones en pedazos”, ha comenzado escribiendo la joven, junto a un álbum en el que muestra grandes momentos que compartió con el actor. “Durante el año pasado, Conrad dejó de responder o devolver llamadas. Apenas se comunicaría a través de mensajes de texto. Siempre nos comunicábamos, y sentí un agujero en mi corazón al saber que él no estaba en un buen espacio, pero nunca imaginé la noticia con la que me desperté esta mañana”, ha continuado confesando, mostrando el malestar que siente, tras haber estado un tiempo sin saber nada de su tío.

La edición en la que participó de Gran Hermano ya ha tenido que lamentar otra dolorosa pérdida, la de su compañera Natacha Jaitt que falleció a los 41 años en febrero de 2019 en Buenos Aires.