Muere de forma repentina el escritor e influencer 'El Hematocrítico' a los 47 años

El escritor e influencer Miguel López El Hematocritico ha fallecido de forma inesperada a los 47 años. Su pareja, la escritora gallega Ledicia Costas ha sido la encargada de confirmar la triste noticia. "Desde un dolor inmenso tengo que contaros que esta tarde se ha ido El Hematocrítico, mi compañero de vida y la persona más maravillosa que se ha cruzado en mi camino. Estés donde estés ahora mismo, gracias", escribió la pareja de Miguel López en un mensaje que ha provocado una oleada de cariño y condolencias de sus miles de admiradores.

Miguel López se encontraba en su domicilio en Navia (Vigo) cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria, según publica El Faro de Vigo. Los sanitarios hicieron todo lo posible por salvar su vida pero los intentos de reanimación resultaron sin éxito. A la espera de conocer la autopsia, todo apunta a que ha sufrido un infarto de miocardio. Apenas unas horas antes el influencer publicaba un mensaje en X, popularmente conocido como Twitter, donde contaba con cerca de 160.000 seguidores. Su pareja se ha despedido de él con una foto en la que aparecen abrazados y un emotivo mensaje. "Hoy el mundo es un lugar muy triste. No hay consuelo para el dolor de la pérdida de una persona tan inmensa. Gracias a todos por las amables palabras. Aquí les dejo su mirada, la más honesta y llena de amor".

Nada hacía presagiar este repentino e inesperado final. El escritor de libros infantiles tenía muchos planes por delante, entre ellos el lanzamiento de su próximo libro Leo no sabe jugar, que iba a salir a la venta esta misma semana y que había promocionado con toda su ilusión en redes sociales. "El 29 de Noviembre se pone a la venta mi Leo no sabe jugar, ilustrado por la genial Lyona Ivanova y publicado por Planeta Libros y Zenith. Un cuento ambientado en el futuro que reivindica el poder del juego libre y la imaginación con mucho humor, claro. ¡Como siempre! ¡Espero que os guste! Se puede reservar ya en todas partes", contaba Miguel. La reacción de la ilustradora ante tan dolorosa golpe no ha tardado en llegar: "Estoy en shock. No me lo puedo creer. Currar con él fue una experiencia preciosa, pero aún más llegar a conocerle, un tío superinteligente, divertido y que siempre desprendía un buen rollo increíble".

Su temprana muerte deja desolados a los miles de seguidores de este gallego, que comenzó siendo profesor de infantil y primaria y ganó popularidad gracias a su sentido del humor y sus divertidos comentarios sobre programas televisivos. Llegó a colaborar en diversos programas de radio y televisión como Pekin Express o Casados a primera vista y estrenó su primer podcast junto con Noel Ceballos en 2012. Hace más de una década dejó su profesión como docente para centrarse en la literatura y las redes sociales. Entre sus libros más conocidos está Feliz Feroz, El bosque de los cuentos, Mi diario de verano o la serie basada en el personaje Max Burbuja.

