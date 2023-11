Sergio Dalma ha sido abuelo: 'Es una pasada, de las cosas más bonitas que me podían pasar'

¡Menuda sorpresa! Sergio Dalma ha sido abuelo. El cantante, de 59 años, ha desvelado esta feliz noticia en una entrevista concedida a la cadena Ser con motivo de su nuevo disco, Sonríe porque estás en la foto. "A nivel personal casi nunca digo nada, pero lo de ser abuelo es que me tiene loco, es algo mágico", ha dicho emocionado. "Además, un varón, un Sergi, y me tiene loco, loco, loco. Ahora soy el yayo que canta", ha declarado. El bebé nació el pasado mes de junio y desde entonces, el artista de Sabadell es infinitamente más feliz. "Es una pasada, yo creo que es de las cosas más bonitas que me ha podido pasar, este es mi mejor disco", ha añadido.

El recién nacido es hijo de Sergi Capdevila, el hijo que hace 28 años tuvo el artista con su entonces mujer, la modelo Maribel Sanz. Las palabras del cantante sobre su nieto reflejan que la relación que mantiene en estos momentos con su hijo es maravillosa, algo que no siempre fue así.

Padre e hijo se distanciaron cuando el joven decidió abandonar los estudios y dedicarse al mundo del espectáculo. "Yo no he intentado que él estudie una carrera, ojalá, pero sí que al menos tenga una base para que el día de mañana pueda desarrollar su vocación, pero con ese mínimo que necesitas", contó en el cantante a Susanna Griso. "Esas desavencencias han llegado mucho más lejos de lo que yo jamás hubiera imaginado. Espero y deseo que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. Y yo, como padre, siempre estaré ahí. Pero nunca me ha gustado airear los temas de mi vida privada y menos esto que tiene que ver con mi hijo. Pienso que la ropa sucia hay que lavarla en casa", concluyó.

En 2014, Sergi dio el salto a la pequeña pantalla con el programa ¡Mira quién salta! de Telecinco. El joven tenía entonces 18 años y participaba en el concurso con su madre. "Mi padre no quería que concursara y siempre vio como una traición que lo hiciera”, aseguró en aquel momento Sergi. La relación entre ellos se complicó tanto que Sergi no dudó en llevar el desencuentro con su padre a los tribunales, acusándole de haberle "sustraído presuntamente un contrato de trabajo" para no pagarle su pensión. Afortunadamente, tras más de un año sin hablarse y con una sentencia judicial de por medio, el cantante y su hijo hicieron las paces.

Tras separarse de Maribel Sanz en 1998, el cantante de Bailar pegados o Galilea mantuvo una larga relación con Carmen Recio, de 2001 a 2009. "Fuimos pareja durante nueve años, pero ahora es mi mánager. Ella me soporta, me conoce muy bien. Este es un trabajo en el que necesitas gente de confianza, qué mejor que alguien que ha vivido conmigo. Cuando me tiene que decir algo me llama y yua sé lo que me quiere decir con el tono", contó en 2021 en El Hormiguero.

A finales de 2009, el cantante se enamoró de María Aguiñica, una atractiva licenciada en Derecho dos décadas más joven que él. En 2015 rompieron y en la actualidad el artista reside en un pequeño pueblo del Empordà, donde disfruta de sus padres.