Maribel Sanz se sincera sobre su complicada operación de columna vertebral: 'Estuve invalida seis meses'

Maribel Sanz (57) ha vuelto a la televisión tras cuatro largos años de ausencia. La modelo deja atrás un 2022 en el que ha vivido su particular infierno personal, puesto que sufrió una grave lesión en la columna vertebral que casi la deja en silla de ruedas. "Estuve inválida durante seis meses, y cuando digo invalida me refiero a que no podía sentarme para ir al baño o comer", relataba claramente conmocionada al recordar esos duros momentos durante su entrevista en el programa Fiesta.

La maniquí destacaba que siempre ha sido una persona muy deportista y en su rutina diaria estaba presente el atletismo y la escalada. Sin embargo, tras un entrenamiento empezó a sentir molestias, que, poco a poco, se fueron agudizando hasta que le impidieron llevar a cabo sus tareas cotidianas. Tras realizarse varias pruebas médicas, los doctores vieron que tenía un edema en la espalda, que, a su vez, le había desplazado levemente la cadera. "Tenía pinzados los nervios de la espalda".

En ningún momento, los médicos han podido determinar cuál es el origen exacto de esta complicada lesión que la hizo pasar por quirófano. De la misma manera, ha subrayado que el proceso de recuperación ha sido largo y arduo, ya que los dolores se volvieron insoportables. "En un momento tan duro nadie te puede tocar, ni los fisios ni los médicos". Igualmente, señalaba a que ha tenido que recurrir a fuertes calmantes, como la morfina. Aunque ha sufrido y llorado mucho, Maribel ha confesado que se vuelve a encontrar feliz y con ganas de retomar sus proyectos personales y profesionales.

Maribel era uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla en la década de los 90 y participaba en formatos televisivos tan conocidos como Bellezas en la Nieve junto a otras celebridades como Sabrina Salerno o Mar Flores. Siempre se ha mantenido vinculada al mundo de la moda, industria en la que comenzó cuando tan solo era una adolescente de 16 años, y, hasta 2020, regentó una tienda de ropa.

En lo referido a lo personal, la modelo acaparó numerosas portadas por su matrimonio con el cantante Sergio Dalma, con quién tiene un hijo en común, Sergi (24). Anteriormente, había pasado por el altar con el guitarrista Javier Catalá, fruto de su amor nació su primogénito, Adrián (29). Sus vástagos son su gran orgullo y en más de una ocasión ha bromeado sobre la idea de ser abuela, uno de sus mayores sueños. En la actualidad, mantiene una bonita relación sentimental con Ángel López, bombero de profesión al que conoció hace ya una década.

