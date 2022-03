La emoción de Sergio Dalma por una amistad generada gracias a su música

El cantante no ha podido retener las lágrimas con una historia que le ha llegado al corazón. Mientras las invitadas al programa de Carlos Sobera explicaban cómo se conocieron y lo que significa la amistad para ellas, Sergio Dalma, protagonista indirecto de esta relación, escuchaba todo detrás de las cámaras. Cuando finalmente el artista se ha asomado al plató ha provocado las lágrimas de Pepi, Nuria y Pilar. Aunque no solo eso: "Os estaba viendo y os estaba escuchando, y me he emocionado porque que yo sea el culpable de esta amistad, me parece muy bonito", explicaba emocionado el cantante nada más conocerlas.

Tras este emotivo momento era el artista quien rompía el hielo diciendo entre risas "¿esto es mejor que la primera fila?". Además aprovechaba para decir que el 24 de enero arranca su gira, y por si fuera poco, es en Murcia (de donde son las amigas que se hacen llamar por Whatsapp Las Chicas Dalma) donde comenzará el espectáculo. Aunque han sido tres las sorprendidas, ha sido María, otra componente del grupo quien las ha reunido para agradecerles todo su apoyo, y no podía hacerlo de otra manera que no fuera esta.

Sin duda, el plató de Volverte a a ver se ha convertido en el escenario idílico de la noche de los viernes para los reencuentros más especiales, como el que ha vivido Sergio Dalma. Por su parte, el catalán también ha querido tener unas palabras hacia el grupo: "Quiero agradecer esta fidelidad, como ya os he dicho, me alegra que haya nacido esta gran amistad", comenzaba diciendo. "Que dure para siempre y que disfrutéis de la música en general, ya que en momentos delicados la música siempre sea el mejor elixir para seguir hacia adelante”, terminaba explicando un sincero Sergio Dalma.

Son más de 30 años los que lleva el cantante encima de un escenario derrochando pasión en cada canción que interpreta. Además, ha vendido más de cuatro millones de copias durante su carrera artística y ha grabado cerca de una veintena de álbumes, que le han convertido en uno de los cantantes más reconocidos del panorama nacional tanto por su talento como por su dedicación. Además, ha colaborado con otros artistas como Nino Bravo, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Rocío Durcal, Marta Sánchez, Pastora Soler y Alaska, entre otros.

