El hijo de Christopher Reeve ('Superman'), un atractivo presentador de televisión, habla de su asombroso parecido con su padre Will Reeve, de 31 años, asegura que es un orgullo para él parecerse a sus padres, que ambos fallecieron cuando él era un niño

Will Reeve, el hijo de Christopher y Dana Reeve, tuvo claro desde niño cuál era su misión: seguir el legado de sus padres. Desde que el mítico Superman sufriera una caída de caballo en 1995 que le mantuvo en silla de ruedas hasta su muerte en 2004, la familia luchó por encontrar una cura a la parálisis que a su padre le mantuvo en una silla de ruedas casi una década. El hijo pequeño del actor solo tenía once años cuando murió su padre y dos años después volvió a sufrir otro golpe tan duro o más que el anterior: la pérdida de su madre. Dana Reeve murió a consecuencia de un cáncer pulmonar y el pequeño Will se quedó huérfano de padre y madre.



Will Reeve con sus padres, Christopher y Dana Reeve

A día de hoy Will Reeve, de 31 años, es un atractivo presentador de la televisión, cuyo parecido con su padre es asombroso. El joven tiene facciones muy similares al actor, el pelo oscuro, la sonrisa, los mismos 1'93 metros de altura y aunque no heredó el color de ojos, se podría decir que tienen la misma mirada. Will hizo sus primeros pinitos en el cine, pero triunfa como reportero para el programa de la televisión estadounidense Good Morning America de la cadena ABC.



Christopher Reeve es resportero de televisión

De ahí que al ser un rostro conocido de la televisión no dejen de compararle con su progenitor, un tema del que habló en un evento benéfico de Christopher & Dana Reeve Foundation, la fundación que él preside en honor a sus padres y que lucha por la investigación, que creó su familia con el objetivo de investigar posibles tratamientos para las lesiones de la columna vertebral. "Soy muy afortunado de tener la vida que tengo. Creo que resulta genial que el público diga: 'Oh, se parece a su famoso padre'. Eso significa que están hablando de mi familia de una manera positiva y recordando a mi padre y mi madre".

Para él es un orgullo parecerse al mítico actor que dio vida a Clark Kent en cuatro de las películas de Superman. "Siempre lo tomo como un cumplido. Creo que tuve dos padres hermosos, por dentro y por fuera, y si tengo algún parecido con ellos física, temperamentalmente o en mis valores, lo tomo como un cumplido todos los días", destacó.



Will Reeve con sus hermanos por parte de padre, Mathew y Alexandra

De momento Will Reeve no tiene hijos, pero sus hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre con Gae Exton, Matthew y Alexandra Reeve, le han nombrado tío, de lo que está muy orgulloso. Alexandra tuvo un hijo en junio de 2015 y le puso el nombre de su padre, Christopher. Desde hace meses mantiene una relación con Amanda Dubin, que se encarga de la planificación, el diseño y la producción de eventos en Victoria Dubin Events.



Will Reeve con su novia, Amanda Dubin