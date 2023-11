Suzete y Lucas, primeros nominados de Operación Triunfo

Primera gala de Operación Triunfo, primeros nominados y favoritos. Los concursantes han pasado una semana de adaptación a las clases, de ensayos, de momentos compartidos y sentimientos a flor de piel que han tenido su reflejo en la gala número 1 del talent. Los 16 se enfrentaban en pareja al veredicto del jurado que escogió a los concursantes que, a su juicio, habían brillado menos. Suzete y Lucas han sido elegidos como los primeros nominados y están en manos del voto del público durante toda la semana. Esa fue la cruz de una noche en la que la cara amable la pusieron Paul, que se ha convertido en el favorito de la semana, Álex y Denna, que fueron salvados de las nominaciones. Repasemos la velada.

Comenzó el show con el tema grupal, Libertad de Nil Moliner, una actuación que marca, así lo aseguran Manu Güix y Noemí Galera, la marcha de la gala. De hecho para Suzete fue así pues la cantante se confundió en la frase que le tocaba cantar e hizo una mueca de disgusto que no pasó desapercibida. Su fallo se convirtió en cuestión de segundos en viral en las redes sociales, que reprocharon a la concursante este despiste. La sorpresa en este número llegó de la mano del propio Moliner, que apareció para rematar la canción con los aspirantes.

El primer dúo fue el de Ruslana y Chris con Save your tear, de Ariana Grande y The Weeknd; siguió Tiroteo, con Martín y Álex Márquez, un tema de Marc Seguí y Pol Granch. Álvaro y Naiara interpretaron la canción de la Mosca Tsé-Tsé Yo romperé tus fotos, y siguieron Bea y Suzete con el tema de los setenta Young Hearts run free, de Candi Staton. Los números más aplaudidos y comentados fueron el A tu vera, de Rafael deLeón, en las voces de Juanjo y Salma; Acalorado, de Los Diablos, con Lucas y Omar y Padam Padam, un sensual tema de Kylie Minogue que interpretaron Violeta y Denna. Finalizaron las presentaciones con El encuentro, un tema de Alizz y Amaia que interpretaron Chiara y Paul.

Mientras el jurado deliberaba, la ganadora de OT 2020 Nia Correia presentó dos temas de su nuevo disco Caminito de lamento y Brujería. Los jueces Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero acogieron a Natalia Jiménez, invitada a unas deliberaciones que no fueron nada fáciles. La que ya se perfila como una de las juezas más duras, Buika, le dirigió estas palabra a Lucas. “Nos da la sensación de que te ha costado un poco conectar con la canción. Como que estabas más pendiente de afinar, de no fallar. Eso despista mucho. Se te veía más centrado en no equivocarte que en disfrutar. Eso, en el escenario, juega malas pasadas. A mí, particularmente, me ha gustado cómo lo habéis hecho, pero creo que hemos llegado a la conclusión de que es mejor que te separes un poco de este show” le dijo.

El uruguayo fue incluido en la lista de nominados igual que Suzete, que ya había comenzado con mal pie la noche, Denna y Álex. Los profes salvaron a Álex, mientras que los compañeros hicieron lo propio con Denna. “Los números, a excepción de dos o tres, han sido muchísimo peores que en los ensayos o pases de micros. Hay misterios de la gala de hoy que demuestran que la academia tiene una razón de ser y que hay mucho que trabajar” les dijo la directora Noemí Galera. El favorito de la semana fue Paul, que cruzó encantado la pasarela para seguir una semana más formándose en la academia.

Se respiró mucha emoción y nervios en un show en el que no faltaron las lágrimas de Suzete al saberse nominada y las de Juanjo al reivindicar las jotas, manifestación musical por excelencia de su tierra aragonesa. “No es la jota en sí, es mi vida, mi familia y mi tierra” acertó a decir el aspirante, que protagonizó una de las actuaciones más aplaudidas de la noche y que se ha ganado el cariño de la audiencia con su espontaneidad y simpatía.