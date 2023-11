Ruddys Martínez, ‘La Pantoja de Puerto Rico’, muere a los 62 años

Ruddys Martínez, conocida como 'La Pantoja de Puerto Rico', ha muerto a causa de una complicación de la diabetes que padecía. Muchos han sido los que han querido compartir cariñosos mensajes y bonitas estampas para recordar la figura de esta artista, que saltó a la popularidad en nuestro país gracias a sus apariciones en el programa 'Crónicas Marcianas'. La cantante llevaba una semana ingresada en el hospital Doctor Center de la localidad puertorriqueña de Bayamón y finalmente ha muerto a los 62 años.

Mensaje de despedida

La cantante y transformista puertorriqueña decidió dejar escrito un mensaje de despedida a todos sus familiares, amigos e incondicionales fans: "Les escribo ..., mi corazón no aguantó tanto amor, desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía... hay que cuidarse", escribía Ruddys. Y continuaba: "Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí, cocos... Felix estará preparando todo para mi último show. Les aviso pronto", decía ella misma sobre el que sería su último adiós.

Su popularidad en la televisión de nuestro país

'La Pantoja de Puerto Rico' se hizo muy conocida en España en los años 2000, de la mano del programa de Telecinco Crónicas Marcianas, donde Javier Cárdenas descubría e interactuaba con todo tipo de personajes, entre los que destacaban ella y otros como Carmen de Mairena o 'El Pozí', también tristemente desaparecidos. La artista llegó a ser un icono popular, hasta el punto de que el humorista e imitador Carlos Latre la tiene en su repertorio, con su conocido "y eeeeeso" y llegó a ser una de las imitadas del programa de Antena3, Tu Cara Me Suena.