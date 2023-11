La Reina, protagonista inesperada de 'Cuéntame'

Doña Letizia tuvo una labor informativa muy importante con la llegada del nuevo milenio. En esa época, era periodista de Televisión Española y fue la encargada de descubrir el euro a todos los españoles. "Ya saben que a partir del 1 de enero de 2002 el euro será nuestra moneda. No va a perder absolutamente ningún céntimo. Las cuentas son muy claras y muy sencillas. Recuerde, mil pesetas equivalen a seis euros", decía en los vídeos de esta campaña.

Sus intervenciones se siguieron con atención en la mayoría de las casas y los guionistas de Cuéntame cómo pasó, aprovechando que los Alcántara están en pleno verano de 2001, marcado por el inminente cambio de moneda, han recuperado uno de esos clips, dando lugar a una escena que pasará a la historia: Antonio, Mercedes y Herminia escuchando las indicaciones sobre el euro de una jovencísima Letizia Ortiz.

El Euro ha llegado a España y lo hizo de la mano de Letizia Ortiz aquí, en @La1_tve #CuéntameHerminia

"Calcular en euros es fácil, basta con dividir el precio en pesetas entre 166,386. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo con el precio de dos artículos...", se escucha decir a doña Letizia mientras Hermina pone cara de no entender nada de lo que está pasando. "Yo no sé el lío este que se traen con el euro", exclama indignada.

En ese momento, Antonio dice: "Pues es muy sencillo, Herminia, lo que pasa es que hay que aprender el cálculo, mire, me han dado una cosa de estas, por lo visto seis euros son mil pesetas, 60 euros son diez mil pesetas y ya seis mil euros es un millón. Ahora, lo que no entiendo es lo que van a hacer con lo de los redondeos, Merche".

Doña Letizia, como si estuviera escuchando la conversación, resuelve la duda de Antonio. "Claro que hay que redondear y lo vamos a ver de manera muy simple en la pantalla. Preste atención. Le voy a dar una regla de oro. Si el tercer decimal es igual o mayor a cinco, el segundo decimal en una unidad", señala.

Herminia, muy enfadada, exclama mientras doña Letizia continúa con su explicación: "Y si estabamos tan cómodos y tan bien con las pesetas". "Pues madre, vete acostumbrando, que a partir de septiembre vas a cobrar la pensión en euros", le responde Mercedes. Antonio, que no para de hacer cuentas con la calculadora, añade: "Y a partir de enero se paga todo en euros. Si para eso han mandado esto".

Hija y nieta de periodistas, doña Letizia sintió la pasión por el periodismo desde muy pequeña. En el año 2000 se incorporó a Televisión Española. En la cadena pública, además de explicar cómo pasar las pesetas a euros, presentó Informe Semanal, la segunda edición del Telediario y cubrió acontecimientos como los atentados del 11-S, el hundimiento del Prestige o la invasión de Irak.

El 1 de noviembre de 2003 su vida cambió por completo. La Casa del Rey anunció su compromiso con el entonces príncipe Felipe y dejó a un lado su labor periodística. Sin embargo, como dijo en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, no ha perdido la pasión por este oficio. "Yo creo que la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan", afirmó.

