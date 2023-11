La emoción de Imanol Arias y Ana Duato con la sorpresa de sus hijos en el final de 'Cuéntame'

Cuéntame cómo pasó se despidió anoche después de 22 años y más de 400 capítulos. Para decir adiós a su ficción más emblemática, más premiada, más vista y más longeva, La 1 emitió un especial dedicado a la familia Alcántara antes del emocionante capítulo final. Imanol Arias y Ana Duato fueron los encargados de conducir este espacio en el que se mezclaron la alegría, las anécdotas, los recuerdos, las sorpresas y también algo de tristeza al bajar el telón para siempre.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Daniel, el hijo pequeño de Imanol, apareció en pantalla para sorprender a su padre. El joven, de 22 años, comenzó su discurso analizando el personaje de Antonio Alcántara. "Para mí Antonio Alcantara es un personaje infinito y es infinito porque es un personaje al que hemos conocido en todas sus fases vitales. El hecho de que la serie haya durado tantos años nos ha dado la oportunidad a los espectadores de ver todo un ciclo vital literalmente de un personaje, es decir, nosotros hemos conocido a Antonio Alcántara cuando era un niño, le hemos conocido cuando era un adolescente y se estaba enamorando de Merche y se estaban dando su primer beso, le hemos visto a su llegada a Madrid, hemos conocido su vida en Madrid, teniendo hijos, viendo crecer a sus hijos, le hemos visto en el negocio de la imprenta, de la política, del vino...", dijo.

Después, se centró en las emociones que sentía al ver a su padre en la serie y en ese instante el actor no pudo contener las lágrimas. "A mí me toca muy de cerca porque yo no tuve el placer de conocer a mi abuelo Manu, falleció cuando yo era muy pequeño, pero mi padre siempre me ha contado y me ha hablado mucho de él y siempre me ha recalcado que una de sus grandes inspiraciones a la hora de interpretar a Antonio Alcántara es su padre, mi abuelo Manu, y me parece una forma muy bonita de acercarme a mi abuelo", declaró.

Por último, recordó entre risas cuando fue elegido para dar vida a un jovencísimo Antonio Alcántara. "Es un personaje al que tengo mucho cariño, cuando le veo en la televisión me emociono, me rio, me toca mucho y además yo luego tuve el placer de interpretarle y fue muy curioso cuando me vi con mi padre en el set de rodaje los dos con el bigote haciendo el mismo personaje dije: '¡Pues ya la hemos liado!'".

Ana Duato, por su parte, también tuvo una gran sorpresa. Sus hijos, Miguel y María Bernardeau, le dedicaron unas preciosas palabras. "Hola, para nosotros Cuéntame ha sido nuestra vida y es una gran inspiración. Es un ejemplo, es tradición y estamos muy agradecidos y muy orgullosos de todos vosotros y vosotras. Gracias por ser parte de nuestra cultura, de nuestro país y de nuestra historia", manifestaron.

La actriz, muy emocionada, añadió: "Es que ellos también son Cuéntame, son hijos de Cuéntame", recordando así que Miguel y María son fruto de su matrimonio con Miguel Bernardeu, cocreador de la serie. "De hecho, el personaje de María es gracias a María. Me quedé embarazada grabando. Y Miguel, cuando Ricardo Gómez vino a hacer las pruebas de Carlitos a la oficina, le dejó un Madelman para que jugara porque se tuvo que pasar muchas horas. Y ellos, que ahora son amigos, recuerdan ese momento perfectamente". Mientras hablaba, se emitían imágenes de archivo de Miguel siendo niño en el rodaje de la serie, visitas que nunca olvidarán los otros protagonistas de la ficción. "Miguel venía de chiquitito y se fijaba en todo el tío", contó Pablo Rivero.

La emblemática serie de RTVE Cuéntame cómo pasó se despidió de los espectadores como líder después de 22 años en emisión y 413 capítulos. El capítulo Carlos. El heredero, séptimo y último de la temporada 23ª de la longeva ficción, sumó en La 1 una media de 2.031.000 telespectadores y 19,5% de cuota de pantalla. Superó en 9,6 puntos a la segunda opción