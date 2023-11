Los hijos de Imanol Arias y Ana Duato recrean la boda de sus padres en 'Cuéntame'

Cuéntame cómo pasó está a punto de llegar a su fin tras 22 años en antena. Su longevidad ha permitido que los hijos pequeños de Imanol Arias y Ana Duato aparezcan en escena convertidos en unos jovencísimos Antonio Alcántara y Mercedes Fernández. En el capítulo del pasado miércoles Daniel Arias y María Bernardeu recreaban una de las fotos más icónicas de la serie: el retrato en blanco y negro de Antonio y Mercedes convertidos en marido y mujer. Por un momento, el pasado se hacia presente y los recuerdos de doña Herminia parecían más vivos que nunca.

Los espectadores no pasaron por alto este detalle. "Madre mía lo que se parecen Daniel y María a Imanol y a Ana Duato. Impresionante", publicó un seguidor de la ficción. "Daniel y María son fiel reflejo de sus padres", añadió otro.

Más allá de esta foto, María, de 19 años, interpretó la importante conversación que Mercedes tuvo con su madre tras la muerte de su padre. "Yo nunca te voy a dejar sola. Vendrás a vivir con Antonio y conmigo", le dice a doña Herminia. Después, le pregunta qué va a pasar con su boda. "¿Quieres que la retrasemos un año? ¿Hasta que pase el luto?". En ese momento, Herminia responde: "¿Tú quieres esperar? Claro que no, qué pregunta, si estás loca por el Parriba. Si no os casáis pronto puede pasar cualquier cosa y va a ser peor. Cásate si quieres, hija. A tu padre, que en gloria esté, le gustaría. Eso sí, de blanco no va a ser. Y tampoco podrá haber baile. Ya sabes el escándalo que se formaría. Y a mí también me gustaría. La vida tiene que seguir".

Tras estas palabras, madre e hija se funden en un intenso abrazo y antes de separarse regresan al presente, a julio de 2001, y Herminia muestra su alegría por la boda de su nieta María. "Que me gusta que mi nieta se case como ella quiera, con el color que quiera, azul, rojo, amarillo, como ella quiera". Además, le confiesa a su hija que le hubiera gustado que en su boda con Antonio hubiera habido baile, "un buen pasodoble".

No es la primera vez que los hijos de Imanol y Ana Duato aparecen en Cuéntame. Daniel Arias debutó en la serie cuando solo tenía 8 años, en el episodio La última cena de la temporada 11, metiéndose en la piel de un monaguillo que acompañaba al padre Froilán en una de las misas del Gallo en la Parroquia de San Genaro.

María Bernardeau, por su parte, apareció con 13 años en el último capítulo de la temporada 18, Por ti contaría la arena de mar, interpretando a Mercedes de niña. Además, en la temporada 22, Daniel y María se metieron en la piel de Antonio y Mercedes para contar cómo fue su primer beso adolescente.