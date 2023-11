Los Alcántara se van de boda por última vez: recordamos todos los enlaces de 'Cuéntame'

Los Alcántara se van de boda en el penúltimo capítulo de Cuéntame cómo pasó, que se emite esta noche, a las 22:30 horas, en Televisión Española. María se casa con Jorge en Sagrillas en el verano de 2001, un momento de felicidad que se ve empañado por la drástica decisión que toma Herminia y que afecta a toda la familia. Mientras, Mercedes está inmersa en los ajustes del vestido de novia y se muestra muy ilusionada, a pesar de la ausencia de Carlos y Karina. La relación de Toni y Deborah con la familia sigue siendo muy tensa y a Inés no le apetece nada asistir al enlace después de su ruptura con Mike. María, por su parte, tiene un mal presentimiento porque las bodas de sus hermanos siempre han acabado saliendo mal. A continuación, recordamos todos los enlaces de esta mítica serie que está a punto de llegar a su fin.

- Todos los espectadores de 'Cuéntame' coinciden: el último adiós de doña Herminia ya es historia de la televisión

La doble boda de Inés-José Ignacio y Antonio-Mercedes

En febrero de 1985 el barrio de San Genaro se vistió de gala para la celebración de la doble boda de Inés y José Ignacio, y Antonio y Mercedes, que decidieron renovar sus votos después de 37 años casados.

Todos esperaban disfrutar de este día, sin embargo, momentos antes del 'sí, quiero' José Ignacio confesó a Inés que la habían elegido para participar en una película de Berlanga, pero que él les dijo que ella rechazaba el papel. El enfado de Inés fue mayúsculo y por si fuera poco, al salir de la iglesia se enteró de que José Ignacio estaba involucrado en un delito de fraude fiscal, y que le iban a meter en la cárcel. Tras este escándalo, el párroco decidió anular la boda.

La boda de Inés y Eugenio, el padre de su hijo

Su relación provocó un enorme revuelo en San Genaro, ya que Eugenio dejó el sacerdocio para convertirse en el marido de su amada Inés. La ceremonia fue de madrugada, oficiada por ellos mismos y tan solo asistieron sus más allegados. Fruto de su matrimonio nació Oriol, el único hijo de la primogénita de los Alcántara. Finalmente, se divorcieron y tomaron caminos separados. Años después, Eugenio falleció en un accidente de coche.

La boda de Inés y Mike

Estaban tan felices juntos que en 1993 decidieron dar un paso más en su relación. Su amor de juventud había madurado y parecía que iban a pasar juntos el resto de sus vidas. Sin embargo, en la temporada final de la serie rompen y Mike se marcha de casa ocultando a Inés la peor de las noticias: el sida, la enfermedad que padece, está acabando con él.

La boda de Carlos y Karina

Su historia de amor culminó en septiembre de 1987 con una boda muy accidentada. Para Karina, que estaba guapísima con un diseño confeccionado para la ocasión por la diseñadora Inmaculada García, no fue el día más feliz de su vida. Carlos llegó tarde al Registro Civil por motivos de trabajo y se perdió el banquete porque tuvo que irse de nuevo a trabajar. Antonio decidió no asistir al enlace tras discutir con su querido heredero y Mercedes intentó impedir la boda, ya que no veía bien que Carlos se casara sin estar su padre presente.

La boda de Toni y Deborah

La familia Alcantara viajó a Londres para asistir a la boda de Toni y Deborah, en la que no faltaron las tradiciones de la cultura judía debido a las raíces de la novia. Todo parecía ir de maravilla hasta que en un momento dado del banquete, un hombre apareció en mitad de la fiesta con un arma y comenzó a disparar.

La boda de Clara y Desi

Clara y Desi, los mejores amigos de Mercedes y Antonio, se casaron en una boda por todo lo alto oficiada por Eugenio. Antonio fue el padrino y esta boda es una de las más recordadas por los espectadores, ya que Roberto Cairo, el actor que interpretaba a Desi, falleció en 2014 a los 51 años tras una larga enfermedad. Tampoco está entre nosotros la actriz Alicia Hermida, a la que vemos sonriendo en esta imagen. Ella daba vida a la entrañable Valentina, amiga de doña Herminia.

La boda de Paquita y Venancio

La boda de Paquita y Venancio revolucionó el barrio de San Genaro. Antonio asistió al enlace con su entonces pareja, Cata, y Mercedes hizo lo propio con Max. Con este capítulo, Ana Arias se despedía de su personaje. "Ha llegado el momento de independizarnos, dar un salto y a volar. Sé que nos cruzaremos de nuevo, en otros proyectos y aunque ya no me llamaré Paquita, nos miraremos, sonreiremos y sabremos que todo empezó aquí", dijo emocionada. Después de un tiempo sin aparecer en la serie, la actriz regresó y ahora forma parte de las últimas tramas de los Alcántara.