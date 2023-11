El equipo de 'Cuéntame' recibe un duro golpe el día que finaliza la serie

Eduardo Ladrón de Guevara, cocreador de Cuéntame cómo pasó, ha fallecido este miércoles a los 80 años a causa de una isquemia. Curiosamente, su muerte se ha producido el mismo día en el que termina la mítica serie de Televisión Española. "Ha muerto Eduardo Ladrón de Guevara. Junto a Patrick Bucley y Miguel Bernardeau fue uno de los padres de Cuéntame, donde desarrolló el formato, escribió y coordinó gran parte de sus guiones durante varias temporadas. Un abrazo a amigos y familiares", han comunicado desde la cadena pública.

El escritor, guionista y periodista escribió y coordinó gran parte de sus guiones durante 17 temporadas. De hecho, Cuéntame recoge gran parte de su experiencia vital. Su pasó por el diario Pueblo inspiró parte de las tramas de Toni Alcántara y su compromiso político contra el franquismo sirvió para reflejar en la ficción situaciones que conoció muy de cerca, como las detenciones en los sótanos de la DGS en la Puerta del Sol, las cargas policiales o el movimiento vecinal. "Jamás he escrito de mí, pero lo que sí queda son las experiencias vitales y la época de la clandestinidad, que la he volcado en el personaje de Toni, es innegable", dijo en una entrevista concedida a RNE en 2010.

Lo más emotivo es que Herminia, personaje al que da vida María Galiana, se llama así por su madre. "No es casualidad, lamento mucho que muriera antes de ver esta serie. Mi padre tampoco ha visto la serie", declaró Eduardo. Asimismo, las continuas referencias a Tobarra son sello suyo, ya que "es un pueblo al que llevo en el corazón porque mi padre era de allí".

Además, Eduardo protagonizó un cameo estelar en la ficción con Ricardo Gómez y Ana Duato, una escena de la que habló así en el programa Novéntame otra vez, de Televisión Española. "Si hay algo que me escama es hacer un papel en esta serie o en cualquiera, me da mucha vergüenza y siempre digo que no, pero el guionista Ignacio del Moral, que siempre dice sí a todo le dijo al productor que él hacia ese papel, pero resulta que su mujer se dio una torta en Barcelona y como había que rodar y no había tiempo pues me tocó a mí", recordó entre risas.

"Me pusieron un traje y una corbata. Yo hacía de un novelista al que le daban un premio al que se había presentado Carlos, y cuando dijeron acción me quedé mudo, no sabía que decir. Lo más grave es que lo había escrito yo. Fue un bochorno, además, fue un rodaje que duró diez horas y diez horas haciendo el tonto", añadió con su característico sentido del humor.

Según contó en la entrevista concedida a RNE, "siempre creí que Cuéntame iba a terminar con la muerte de Franco, que ese iba a ser el telón definitivo. Pero no es así, la audiencia ha respondido muy bien y aquí estamos. No sé cuándo terminará, la audiencia lo decidirá".

Antes de formar parte del equipo de Cuéntame, Eduardo había trabajado en proyectos tan importantes como Farmacia de guardia y Los ladrones van a la oficina, Querido maestro o Manolito Gafotas.