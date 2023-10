Todos los espectadores de 'Cuéntame' coinciden: el último adiós de doña Herminia ya es historia de la televisión

El estreno de la última temporada de Cuéntame cómo pasó arrancó con la muerte de doña Herminia, uno de sus personajes más queridos. La escena de Mercedes despidiéndose entre lágrimas de su madre sobrecogió a los espectadores, a juzgar por los comentarios que compartieron en redes sociales bajo el hashtag #CuentameMerche. "Hoy es un día de luto para toda España. Pero las leyendas nunca mueren. Eterna siempre, Herminia", publicó un seguidor de la serie. "Menudo arranque de temporada final. He empezado y terminado emocionado. Herminia es la la abuela de España, pero Merche es la madre", escribió otro. "Esto sí que es un comienzo de temporada. Lo reconozco, se me están saltando las lágrimas… La secuencia de todos en el cementerio ha sido brutal. Bravo", añadió un tercero.

Los espectadores ya vaticinaban el final de este longevo personaje, que se ha despedido con 102 años. Las imágenes de los avances emitidos por Televisión Española dejaban entrever que el triste acontecimiento que reunía a los Alcántara en Sagrillas podría ser el entierro de doña Herminia. De hecho, hasta la propia María Galiana habló de ello con total naturalidad. "Herminia tiene un final. Tendrá que tenerlo como lo tuvo Chanquete", expresó en una entrevista concedida a Fórmula TV comparando su personaje con el de Antonio Ferrandis en Verano azul. Ahora, al ser testigos de su adiós, los espectadores coinciden en que su entierro y el de Chanquete forman parte de la historia de la televisión de nuestro país.

Los creadores de Cuéntame han hecho que la muerte de doña Herminia coincidiera con el año en el que se comenzó a emitir la serie: septiembre de 2001. Aquel año, la audiencia conoció a los siete personajes troncales de la ficción y desde entonces han presenciado más de una despedida.

En mayo de 2021, cuando la serie dio un salto temporal para reflejar la pandemia, asistimos al fallecimiento de Antonio Alcántara (Imanol Arias) a los 95 años entre los viñedos de Sagrillas, su pueblo. Cuatro años antes fue el propio Antonio quien vio como su hermano Miguel, personaje que interpretaba Juan Echanove, moría en sus brazos de un ataque al corazón.

En las primeras temporadas, la familia Alcántara dijo adiós a doña Pura (Terele Pávez), la madre de Antonio. También tuvo que sobreponerse al accidente de coche que acabó con la vida de Eugenio (Pere Ponce), el cura del barrio que dejó la Iglesia porque se enamoró de Inés y tuvo un hijo con ella, Oriol.

Pero la muerte más dolorosa para los seguidores de Cuéntame fue la de Desi, el amigo incondicional de Antonio Alcántara, porque ocurrió de verdad. El actor Roberto Cairo murió a los 51 años de un cáncer de pulmón. Antes de fallecer, tuvo que abandonar la serie y los guionistas justificaron su ausencia con una escena en la que Desi abandonaba a Clara por una infidelidad. Tras su muerte, reescribieron la historia para darle su merecido homenaje: Desi moría por una enfermedad, por la cual se vio obligado a dejar a Clara.

En una entrevista concedida al programa Salvados, de laSexta, María Galiana expresó su gratitud con los fans que elogian el rol de la abuela de los Alcántara en cada episodio y dijo entre risas que si los guionistas decidían acabar con doña Hermina "habría un motín". Finalmente no ha sido así, ya que su adiós se ha englobado en el adiós definitivo de la serie. Además, cuando la ficción dio el salto temporal a 2020, su personaje, evidentemente, ya no estaba presente en las tramas. "Herminia no vive en el 2020", dijo Imanol Arias en la rueda de prensa de temporada 21 de Cuéntame. "Pero María ha vivido intensamente el 2020 y el 2021", añadió entre risas antes de relatar la aventura que vivió la actriz en pleno temporal Filomena.

Días antes de la emisión de este capítulo, la actriz, de 88 años, hacía un análisis de su personaje, que no se parece en nada a ella, en un encuentro junto al director Óscar Aibar. "Herminia tiene una gran capacidad de comprensión. Es extraordinariamente amplia de pensamiento y extremadamente cumplidora en su comportamiento. Conducta intachable, pero mentalmente abierta”, dijo en declaraciones recogidas por Vertele.

Los espectadores han respaldado el regreso de los Alcántara con un un 13.3% de cuota y 1.473.000 espectadores en La 1. Son 387.000 espectadores y 5,8 puntos más que en el estreno de la temporada anterior. La cadena fue la segunda opción preferida por la audiencia este miércoles, con un 10,3% de cuota media. "Enhorabuena al equipo y a los protagonistas de esta serie: vosotros. #CuentameMerche LÍDER, 13,3% cuota y 1.473.000 espectadores", han escrito desde la cuenta oficial de la serie junto a una foto en la que aparece Mercedes sonriendo al lado de su madre.