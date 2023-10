Doña Herminia vuelve a ser la protagonista de 'Cuéntame', te contamos por qué

El segundo capítulo de la temporada final de Cuéntame cómo pasó estaba dedicado a Inés, la primogénita de los Alcántara. El episodio situó a los espectadores en 1995, con la primogénita de los Alcántara viviendo una buena etapa profesional como directora en el Centro Dramático Nacional, pero con un momento familiar complicado después de que sus padres decidieran repartir la herencia en vida. Inés tiene una crisis personal, siente que sus padres siempre han sido muy injustos con ella y que sus hermanos lo han tenido más fácil. De hecho, culpa a su madre de todos sus males. "A ti te hubiera gustado que fuera la dueña de una cadena de peluquerías Es lo que soñabas para mí, por eso no estudié. ¿Para qué? Mejor ser peluquera", le grita a su madre en mitad de una fuerte discusión. Mercedes, que ya no sabe qué hacer para reconciliarse con ella, le explica que eso no es cierto. "Eran otros tiempos, que no se podía estudiar, que no era lo normal", insiste casi al límite.

La tensión entre madre e hija es tan grande que doña Herminia no duda en intervenir. "No, (estudiar) no era lo normal, pero lo normal era una mierda", comienza diciendo muy enfadada. "¡Sí, concho! Que estábamos criadas para eso, para tener hijos, para cuidar la casa y en algunos casos en trabajar en cosas de mujeres", lamenta.

"Tienes razón, Inés, tus padres deberían haberte dado la oportunidad de estudiar, pero ellos vinieron del pueblo como muchas otras gentes a buscarse un porvenir en Madrid. Eran unos ignorantes. ¡Que iban ellos a saber! Bastante hacían con sacaros a todos adelante. Pero tu madre tampoco estudió de joven y ya casada, con cuatro hijos y trabajando, se sacó una carrera. Tú podías haber hecho lo mismo. ¡Ya está bien de que le echen la culpa a los padres de todo lo mal que les pasa en sus vidas! ¡Que ya tiene cuarenta y tantos años! Inés, hija, tú siempre has sido muy tuya y muy libre en tus cosas, apechuga ahora. Eres mi nieta y te quiero con toda mi alma, pero tu madre es mi hija y yo sé muy bien lo que ha hecho por todos nosotros", concluye.

Este escena ha sido muy aplaudida por la audiencia por reflejar a la perfección la situación de las mujeres a través de tres generaciones distintas. Y una vez más, doña Hermania ha vuelto a coronarse por su enorme sabiduría. "¡Grande Herminia! Menuda escena se ha marcado y cuánta razón en sus palabras. Tan sabias las abuelas", ha escrito un seguidor de la serie. "Maravillosa escena, las tres generaciones, tres distintas maneras de ver la vida, sabias palabras de Herminia, poniendo a cada una en su lugar", ha compartido otro fan de Cuéntame. "Herminia demostrando, una vez más, que es el alma de la serie. Afortunadamente, los guionistas se han dado cuenta", han continuado diciendo. "Este momentazo de Cuéntame sobre la intergeneracionalidad. Herminia siempre hablando el idioma de la verdad", han añadido.

Este dicurso se ha hecho viral La abuela de España sigue conquistado a los espectadores. Si su entierro ya es historia de la televisión, este discurso ha removido muchas conciencias y ya es viral.

Los seguidores de Cuéntame han respaldado este capítulo con un un 12 por ciento de share y 1.301.000 espectadores en el prime time de La 1. Además, el hashtag elegido, #CuéntameInés fue trending topic durante toda la emisión.