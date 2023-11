En 'Hermanos', el terrible descubrimiento de Asiye que le aleja aún más de Ömer

Las cosas se siguen complicando para los protagonistas de Hermanos en los capítulos de esta semana, donde la relación entre Asiye y Ömer pasa por su peor momento. Pese al rechazo de Ahmet, Yasmin va logrando poco a poco su objetivo: alejar cada vez más a los dos jóvenes. La chica Eren sigue enfadada con el muchacho tras la discusión en el colegio, por lo que la tensión entre ellos empieza a ser insostenible y la pequeña Emel sufre los desencuentros entre sus hermanos mayores.

El desconocido talento de uno de los protagonistas de 'Hermanos'

Engaños y mentiras

Sarp convence a Süsen de que deben continuar con su mentira para intentar que el gran secreto de la joven no salga a la luz. Para ello, lo mejor es seguir fingiendo que son novios. Un hecho que el hijo de Şevval aprovecha para restregarle a la mínima a su hermanastro mientras ella sufre porque está enamorada de Ömer y no consigue olvidarlo.

Por su parte, Orhan está feliz. El tío de los Eren ha vuelto a vivir con su familia y ha conseguido trabajo en el colegio Ataman. Mientras tanto, Gönül, celosa porque su exmarido haya rehecho su vida tan solo una semana después de que se hayan divorciado, une fuerzas con Ayla para meter en problemas a Şengül con el objetivo de arruinarla.

En otro orden de cosas, Akif sigue jugando a dos bandas tonteando con Nebahat y preparándole sorpresas a escondidas de su mujer, poniendo así en peligro su matrimonio. La cosa se complica aún más cuando Şevval caza al empresario y a su exmujer besándose cuando se despiden e inmortaliza el cariñoso momento con una fotografía.

Tolga quiere ayudar a Zehra y Bahar

Los chicos descubren horrorizados que Zehra, la amiga de Tolga, está prometida con un hombre mayor por culpa de las deudas de juego de su hermano. El chico quiere ayudarla, pero no sabe cómo, por lo que habla con Akif para que eche una mano a la joven y a su hermana pequeña.

El empresario le transfiere a Seref la cantidad necesaria para que pague lo que debe y envíe a las chicas al colegio. Muy contento, el hermano de Leyla le comunica a la joven la noticia de que ya no tendrá que casarse. Sin embargo, lejos de hacer lo que se espera, su hermano de nuevo se gasta el dinero en apuestas.

Todo para hacer caer a Şengül

Ayla y Gönül llevan a cabo su plan: hacen creer a la madre de Aybike y Oğulcan que la han contratado para confeccionar cortinas para un hotel. Cuando Şengül se entera de que todo es una trampa se queda muy decepcionada. Aunque Orhan consigue que el proveedor recoja las telas que no han utilizado, aún así mantienen una fuerte deuda de los materiales que han comprado para el trabajo.

Continúa el plan de Nebahat y Yasmin contra Asiye

La madre de Doruk tiene un nuevo plan para acercar a su hijo y a Yasmin. Ofrece al joven un trabajo como monitor en el gimnasio del club. Lugar al que empezará a ir la hermana de Sarp. De ese modo, conseguirá estar más cerca de él. Nebahat hace que el chico acompañe a la hija de Ahmet a su casa. Al llegar, ella finge torcerse un tobillo para que Doruk se acerque a ella y le preste más atención.

La mala suerte hace que, Asiye, que iba dispuesta a disculparse con su novio por sus celos, lo ve agarrando a Yasmin, malinterpreta la situación y se marcha muy triste.

La relación entre Ömer y su padre no mejora

Suzan está muy decepcionada con el modo en el que Ahmet se ha comportado con su hijo y se lo recrimina. Por su parte, el empresario, que sigue teniendo interés en ella, trata de hacerle ver que no puede fiarse de Akif para que sea consciente de que la está engañando. Ömer decide dejar su trabajo en el club, rechazando tanto la gratificación como el finiquito que su padre le ofrece, demostrándole una vez que no quiere su dinero.

Asiye descubre el secreto que ocultan la madre y la hermana de Sarp

Akif se siente amenazado por Ahmet, quien está dispuesto a llegar hasta el final para que Suzan abra los ojos, y busca la complicidad de Şevval, obligándola a ponerse de su parte amenazándola con el secreto que los une: la verdad sobre la muerte de la señora Sevgi. En ese momento, Asiye llega al club y escucha la conversación entre ambos, descubriendo que Şevval encerró en el sótano a la abuela de Ömer hasta que enfermó y murió y que contó con la complicidad de Yasmin.

Pese a que últimamente no se llevan bien y no acaban de entenderse, dada la gravedad a los hechos, Asiye no duda en contarle a Ömer lo que le sucedió a su abuela, pero este no la cree ya que piensa que todo es fruto de la obsesión que la joven tiene con Yasmin. Muy dolida con la situación y por la reacción de su hermano, lo echa de casa. ¿Lograrán acercar posturas? ¿Acabará Ömer confiando en las palabras de su hermana?