'Hermanos' vive la ruptura total de Ahmet con Ömer tras la ansiada reconciliación de padre e hijo

La trepidante trama de Hermanos continúa una semana más para volver a dejarnos sin aliento. Tras la pelea con Ömer, Sarp es trasladado rápidamente al hospital, donde queda ingresado. Ahmet, Yasmin y Şevval llegan corriendo al centro sanitario, donde todos están muy preocupados por la salud del joven. Por supuesto, la madre del herido culpa al chico Eren de lo sucedido, quien deberá declarar ante la policía.

¿Pierde 'Hermanos' a otro de sus protagonistas en la próxima temporada?

Ömer describe los hechos y les cuenta que su hermanastro trató de taparle los ojos mientras conducía. Su explicación resulta poco creíble a ojos de los demás y este se ve acorralado. Más aún cuando Sarp despierta y se hace la víctima ante su padre, inventándose que gastó una broma al hermano de Asiye y que él le atacó. Ahmet, sintiéndose culpable, rechaza a Ömer y elige a su otro hijo, quien ya fuera de peligro es enviado a casa para que termine de recuperarse.

Tras el enfrentamiento entre sus vástagos, Ahmet da la espalda a Ömer e incluso rompe los papeles donde lo reconocía como su hijo legítimo. Una decisión que hace feliz a Sarp y Şevval, pero que no alegra ni a Yasmin ni al propio empresario, que sabe que ha roto el corazón del joven. El chico se queda muy triste y decepcionado, ya que pensaba que el vínculo que estaba formando ccon su padre era real.

Una infidelidad a punto de salir a la luz

Akif y Nebahat temen lo peor tras la traición de Ayla, que ha enviado un mensaje a Suzan desvelándole la infidelidad de su marido con la madre de sus hijos. In extremis, el empresario consigue eliminar el mensaje del teléfono de su mujer antes de que lo lea. Doruk y Asiye están encerrados en un calabozo, así que los padres del chico deben aparcar su plan para borrar todas las pruebas del móvil de la madre de Berk e ir de inmediato a la comisaria.

El gesto de Doruk hacia su chica que sobrecoge a todos

Después de ser detenidos, Asiye y Doruk declaran ante la policía como sospechosos de contrabando de objetos tecnológicos robados. Por suerte, los agentes creen su versión pero aún así deberán demostrarlo deteniendo a los verdaderos culpables.

Ya en dependencias policiales, Nebahat paga la fianza de Doruk pero no la de Asiye, que continúa detenida ya que Ömer no tiene el dinero necesario para sacarla de allí. El joven Atakul no piensa permitirlo y lleva a cabo un sacrificio que supone un gran acto de amor, impresionando tanto a los agentes como a sus padres. Pese a todo, para su madre, la relación entre los jóvenes es imposible, no solo por la diferencia de clases sino también por los secretos que ocultan relacionados con las muertes de Veli y de Kadir.

Aunque Akif es consciente del amor que existe entre su hijo y Asiye, Nebahat no va a cejar en su empeño para separarlos y habla con Yasmin acerca de la relación sentimental de su vástago. Está harta de la novia de Doruk y cree que la hermana de Sarp tiene posibilidades de conquistarlo. Sin dudarlo, la chica aceptará la oferta de la exmujer del empresario.

Ömer cada vez más alejado de su padre y de Süsen

Por su parte, Ahmet no quiere lidiar entre Ömer y su familia y le explica que intentó ser su padre, pero que no ha funcionado. Ömer está roto y hundido y lamenta ante Asiye haberse ilusionado con él, por lo que decide devolver la moto que su progenitor le había regalado. El empresario trata de que comprenda los motivos que lo han llevado a alejarse de él, pero este rechaza cualquier acercamiento por parte de su padre y le dedica unas duras palabras.

Este no es el único frente abierto que tiene Ömer, ya que sabe que Süsen le está ocultando algo y quiere saber qué es. Sin embargo, Sarp se sigue metiéndo entre ellos y no consigue que se se lo cuente, motivo por el que acaban rompiendo. Para más inri, el joven Yilmaz insiste a la chica para que continúe con la mentira para que su gran secreto no salga a la luz. Como parte de su plan para acabar con Ömer, el hijo de Şevval convence a la joven para hacer creer que ambos están saliendo.

Yasmin contra Asiye

Yasmin avanza en su plan para alejar a Asiye de Doruk y Ömer, provocando situaciones incómodas con ambos. Por un lado, la hija de Ahmet y Nebahat muestra su apoyo al chico Eren, dejándole claro que es la única de la familia que lo apoya, fortaleciendo así el vínculo entre ellos. Por otro, siguiendo las indicaciones de Nebahat, se intenta acercar cada vez más a Doruk.

En consecuencia, Asiye se pone celosa por la relación que la joven tiene tanto con su hermano como con su novio. Ambas tienen una fuerte pelea y Ömer acaba echando de malas maneras a su hermana para proteger a Yasmin.