Descubre qué final han dado en 'Secretos de familia' al actor que dejó la serie tras los terremotos de Turquía

Turquía se vio sacudida por un terrible terremoto el pasado mes de febrero. El seísmo, que dejó miles de muertos, también hizo mella en el ánimo del país. Algunos como Uğur Aslan, Eren en Secretos de familia, perdieron a gran parte de los suyos bajo los escombros. Otros, como Mehmet Yilmaz Ak, Pars en la ficción, decidió que necesita más tiempo para estar con sus allegados y dejó la serie. Un hecho que generó una gran controversia por las versiones opuestas que dieron al respecto la productora y el intérprete. Los guionistas tuvieron que reescribir la historia puesto que el actor ya no iba a ir a grabar las escenas que le quedaban. En el capítulo de esta noche, sabremos qué final han decidido darle para cerrar la trama de su personaje. A continuación, te lo contamos.

Igor, cabecilla de la mafia balcánica, llega a comisaria e Ilgaz se dirige a la sala de interrogatorios dispuesto a hacer justicia. Al presionar al criminal para que le diga lo que sabe, obtiene una respuesta muy diferente a la que esperaba: le asegura que no le importan ni Özge ni Pars que él es su único objetivo. Pero la cosa no acaba ahí, también le reitera su amenaza: "Todos tus seres queridos... uno por uno" y le advierte de que, haga lo que haga, ya no puede parar lo que ha comenzado.

Presa del pánico y de los nervios por lo que pueden suponer las palabras de Igor para los suyos, el fiscal le golpea mientras le asegura que, si toca a alguno de sus allegados, lo matará. Tras el encuentro, el representante de la justicia está a punto de sufrir un ataque de ansiedad ante el que Ceylin trata de calmarlo.

Parla es sorprendida mientras busca información

Por su parte, las chicas no se acaban de fiar de Eyüp, y no van desencaminadas ya que está trabajando mano a mano con Ömer y es el hermano del fallecido Serdar. Parla entra en el cuarto que Çinar le ha montado al chico en los billares en busca de pruebas, pero el joven la descubre. Aunque ella trata de disimular, el muchacho sabe que no le dice la verdad y que comienzan a dudar sobre él. Así que decide marcharse contándole lo sucedido a su amigo, quien le insiste para que se quede en su local.

Derya obtiene la confirmación que jamás quiso

Eren informa al fiscal jefe adjunto sobre lo que ha sucedido entre Ilgaz y el capo de la mafia mientras que Derya decide enfrentarse cara a cara con Igor. Decidida, le inquiere por el paradero de Pars y le pregunta si está con vida. Ante lo que el jefe de la organización criminal le confirma que el fiscal Seçkin está muerto al igual que lo está su hijo.

Ilgaz se dirige junto a Turgut a una reunión con la gobernadora y otros altos cargos para trazar un operativo conjunto que incluye a los servicios de inteligencia y antiterrorista turcos. En el trayecto, el marido de Ceylin llama a todos sus seres queridos para que dejen lo que estén haciendo y vayan al hogar familiar para ponerlos a salvo.

Mientras tanto, la fiscal Íhdal sale despavorida de comisaria y coge el coche con un claro destino: localizar el cuerpo de Pars en el lugar que Igor le ha desvelado. Por desgracia, no le ha engañado y en el jardín de su casa encuentra bajo tierra el cadáver de su prometido y padre del hijo que espera. Consternada, comunica su hallazgo al inspector Duman, quien enfurecido se encara con el jefe de la organización criminal. Después, vuelve a su despacho y le cuenta a Ceylin que Pars ha muerto.

Ilgaz, relevado del caso, hace una advertencia a sus superiores

Durante el encuentro con las altas esferas, Ilgaz se entera del fallecimiento de su amigo e informa a los presentes. Entre las resoluciones que toman, se acuerda que se pondrá vigilancia a todas las personas cercanas al fiscal Kaya, a quienes debe consignar en una lista. También que, por el cariz que están tomando los acontecimientos, Ilgaz queda relegado del caso que pasa a manos de Turgut Ali. Muy enfadado, reconoce ante su sucesor que no se va a quedar de brazos cruzados. Este le asegura que nadie le va a recriminar que continúe investigando en la sombra.

Turgut interroga a Igor, quien niega haber amenazado a nadie. Asegura también que no sabía donde se encontraba el cadáver de Pars y que la indicación del lugar que le dio a Derya era una tan solo una corazonada. Ante su negativa a colaborar, el fiscal feje adjunto decide que van a ampliar su periodo de detención y que, mientras esté retenido, lo van a tener sin comer e incomunicado para que no pueda dar más órdenes a sus secuaces.

La inesperada reacción de Yekta

Todos están ya en el hogar de los Kaya. Una vez allí, Ilgaz les explica el motivo por el que están en la casa y les informa de que, mientras dure la investigación, todos deberán permanecer en el domicilio por su seguridad. Por otro lado, Ömer le cuenta a Yekta los últimos acontecimientos y este, lejos de alegrarse como su hijo, decide que les irá a ver para darles el pésame y prestar su ayuda en un momento tan delicado.

Continúan las investigaciones para saber qué ocurrió con Pars

Los informáticos muestran a Ilgaz, Ceylin y Eren la ruta que siguió su amigo a través de las diferentes cámaras de seguridad ubicadas por toda la ciudad. En las imágenes ven cómo una mujer fingió ser atropellada por el fiscal Seçkin, quien las montó en el vehículo para llevarlas hasta un hospital. En los vídeos se puede observar como ambas abandonan el centro sanitario poco después de llegar, pero no hay ni rastro de Pars.

El inspector, la abogada y el fiscal ponen rumbo al hospital donde se perdió la pista del fiscal jefe y ahí encuentran el coche del fallecido. Su automóvil no salió del garaje, solo lo hizo un coche fúnebre cuya matrícula no se lee, algo sospechoso ya que en el centro les informan de que, ese día, no hubo ninguna defunción. Parece estar claro cómo trasladaron a Pars, por lo que proceden a rastrear el vehículo.

El ofrecimiento de Yekta y la decisión de Ilgaz

El abogado y su hijo han llegado a casa de Ilgaz y esperan, junto a todos sus familiares, a que este llegue. Cuando regresa, le pide hablar con él a solas. Cara a cara le ofrece su ayuda: intentará sacar información de quien mató a Pars a uno de sus clientes relacionado con la mafia de los Balcánes.

El fiscal rechaza su oferta y desconfía de que lo haga sin sacar ningún beneficio. Ante lo que Yekta reconoce que ellos fueron quienes les entregaron el pen-drive con las imágenes que hicieron caer a la mafia, si la organización criminal lo descubre, también irán a por ellos. El letrado le deja un tiempo para que tome su decisión y, tras deliberar con Ceylin y Eren, decide aceptar su propuesta.

Yekta convoca a su cliente y a Ilgaz en su casa. El empresario niega conocer la identidad y el escondite del asesino de Pars pero se presta a ayudarles. Eso sí, a cambio pide que dejen de investigar por contrabando de antigüedades un almacén, caso que pertenece también al fiscal. Él se niega rotundamente ya que eso supondría ser cómplice y cometer un fraude procesal.

Cuando los investigadores se ven acorralados y sin hilos de los que tirar, Ilgaz decide que va a aceptar la propuesta de Yekta pero le hará creer que retirará la vigilancia del almacén aunque no será así, hará que les siga otra patrulla. Esta es su manera de ganar tiempo mientras descubren la identidad del sicario.

El fiscal llama al abogado y le dice que han retirado a la policía del local, si en 30 minutos no sabe el nombre y dónde se encuentra el asesino, le prenderá fuego al local con todo lo que hay en su interior. Por su parte, Ömer sigue con sus planes ocultos contra Ilgaz y llama a Eyüp para darle nuevas instrucciones.

Özge es enviada a la cárcel

Pese a todos los intentos de Ceylin, Özge irá a prisión a la espera de juicio. Antes de salir hacia el centro penitenciario, Derya le da el anillo de compromiso que Ridvan nunca pudo entregarle y que Pars tenía guardado en su despacho.

¡La operación Seçkin en marcha!

Como un trato es un trato, Gilmi, creyendo que Ilgaz ha cumplido con su parte, entrega a Yekta el nombre y la dirección del asesino de Pars. El letrado llama al fiscal y le da todos los datos. Acto seguido, la policía se despliega por tierra y mar para dar comienzo a la operación Seçkin y apresar al culpable, algo que consiguen con éxito.

Rápidamente, Ilgaz y Eren regresan a casa para comunicarles la gran noticia a todos sus seres queridos y decirles que todo a acabado, que el peligro pasó y están a salvo.

Un triste adiós y una inesperado arresto

Tras detener a los responsables, llega el duro momento de despedir a Pars, quien tiene un funeral en el juzgado con la presencia de altos cargos, autoridades y todos sus allegados. Ilgaz pronuncia unas emotivas palabras donde promete honrar su memoria ejerciendo su profesión como hasta ahora y llevando su legado hasta el final de los días.

Pero este final tampoco será feliz y un giro de los acontecimientos hará que, durante la cortejo fúnebre, Turgut le pide a Ilgaz que lo acompañe a su despacho. Allí es informado de que un colega ha iniciado una investigación en su contra tras haberse recabado pruebas que lo acusan de delitos de fraude, cohecho y corrupción, motivo por el que es detenido. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Logrará Ilgaz probar su inocencia?