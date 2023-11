Víctor Elías confirma que invitará a su prima la reina Letizia a su boda con Ana Guerra

Ana Guerra y Victor Elías anunciaron hace unos días su boda. La cantante canaria, de 29 años, y el músico madrileño, de 32, se han comprometido después de dos años de un feliz y discreto noviazgo que descubrió la revista ¡HOLA! en febrero de 2022. "Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero", es el mensaje que compartía la pareja con sus fans para dar a conocer la buena nueva. Desde entonces mucho se ha especulado sobre quién asistirá al enlace. Él que saltó a la popularidad por la serie Los Serrano y ella en el concurso de Operación Triunfo tienen a muchos rostros conocidos entre su círculo de amigos.

A ello se suma que Víctor Elías es primo segundo de la reina doña Letizia. Y de ahí que le preguntaran sobre si la esposa del rey Felipe VI estará en la lista de invitados. El actor confirmó que la reina Letizia recibirá una invitación para acudir al enlace, a los micrófonos del programa Socialité. “A mí no me preguntéis si Letizia va a venir, eso preguntádselo a él porque es su parte de la lista”, señaló Ana Guerra, dejando que él respondiera. "Sí, invitarla sí, claro. Luego si viene o no viene no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la admiro”, dijo Elías, que aseguró que además a su madre le hubiese hecho ilusión.

El parentesco que les une es que la madre de Victor Elías, Amelia Álvarez del Valle, era prima hermana del padre de Letizia, Jesús Ortiz, lo que les convierte en primos segundos. La madre de Víctor Elías falleció el 29 de julio de 2022. El actor quiso dejar de manifiesto que si la invita no es porque sea la reina, sino por el cariño, admiración y los lazos de sangre que les unen. "Yo ya fardaba de prima cuando era la presentadora en Televisión Española", señaló y destacó con mucho cariño que es más simpática de lo que se intuye. "Lo es todavía más", presume el actor, que revela que ya la consideraban una reina en su familia antes de serlo.

