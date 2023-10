Así es la familia de Roberto Leal: de su mujer Sara Rubio a su discreta hermana

Roberto Leal, el presentador estrella de Antena 3, ha formado una preciosa familia con su mujer, Sara Rubio, a quién conoció precisamente Antena 3. "Ella trabajaba haciendo prácticas en Equipo de Investigación y yo sustituía a Susanna Griso en Espejo Público. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevo duros, zanahoria rallada y remolacha. Me senté a su lado y tiré de acentito, luego nos tomamos un café y tardamos poco tiempo, solo me costó cinco o seis meses", se reía el presentador al recordar en El Hormiguero la que podría considerarse su primera cita con la periodista catalana.

"Después, grabando un documental bonito de El tiempo entre costuras, a los 2 o 3 meses le regalé el libro de María Dueñas, y yo creo q eso fue la clave, no se lo leyó pero fue un detallazo", bromeó Roberto en aquella ocasión sobre aquel momento que vivió con la que hoy es su esposa y madre de sus dos hijos, Lola, de seis años, y Leo, de dos.

El presentador de Pasapalabra también está muy unido a su madre, Mercedes Guillén, su pareja televisiva en el próximo programa que está a punto de estrenar, Casafantasmas.

Además, adora a su hermana Mercedes, que es cuatro años menor que él. "Aún recuerdo que cuando naciste, Papá me tuvo que comprar una careta de Dartacán para que dejara de llorar porque con cuatro años no entendía muy bien lo que estaba pasando", dijo al felicitarla por su cumpleaños. Para Roberto su hermana Merchi, como la llama cariñosamente, es "una mujer poderosa, luchadora, incansable y artista de los pies a la cabeza".

Merchi trabaja como auxiliar de enfermería y según ha dicho Roberto, tiene un gran talento para la repostería. Además, es madre de dos niños, Candela y Sergio, por los que el presentador siente auténtica locura. Lo que más le gusta hacer con ellos son vídeos de coreografías en Tik Tok.

Y todos ellos echan cada vez más de menos al patriarca de la familia, Pepe Leal, que falleció con 65 años en las navidades de 2019. "Falleció cuatro días antes de las campanadas. El año anterior también las di, pero se acostó antes, no estaba bien. No estaba para fiestas. Me daba pena", recordó Roberto entre lágrimas en El novato, el programa de Joaquín en Antena 3.