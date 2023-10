Quién es Mercedes Guillén, la madre de Roberto Leal que estrena programa de televisión junto a su hijo

Roberto Leal (44 años) se ha convertido en uno de los presentadores de mayor éxito de Antena 3, cadena por la que fichó en abril de 2020. El sevillano conduce uno de los programas insignias de la cadena: Pasapalabra. Convertido ya en uno de los hombres de moda en televisión, después de su paso por Operación Triunfo, ahora se pone a los mandos de un nuevo programa junto a su madre, Mercedes Guillén, que arrasa, además, en redes sociales.

La madre del presentador se ha ganado al público gracias a su naturalidad ante las cámaras y a través de sus redes sociales. Además esta unión de madre e hijo ha ido a más, ya que estrenan juntos el programa Casafantasmas, un programa de Atresplayer. En este formato, madre e hijo recorrerán España para investigar todo tipo de sucesos paranormales que han sucedido a lo largo del territorio.

Pero lo harán… a su manera. Y es que, tal y como el presentador y su madre han reconocido, además de ser un formato de entretenimiento es un "misterimor”, un programa que une misterio y humor. Utilizarán su particular sentido del humor y la lógica compenetración que tienen como madre e hijo para protagonizar divertidas entregas que, tras su lanzamiento el lunes, se estrenarán cada domingo en Atresplayer, la plataforma de pago de Atresmedia.

Mercedes Guillén tiene claro que “no hay misterio que una madre no pueda resolver”, por ello no ha dudado en unirse a su hijo a este reto, que ha sido fan de los misterios desde pequeño y que siempre ha tenido claro que si se ponía al frente de un programa así debía ser con su guardaespaldas particular, su madre.

No es la primera vez que comparten plató

Mercedes ha comenzado su propio camino profesional ante las cámaras ya en la madurez. Y aunque no se ha perdido el acompañar a su hijo a las entregas de premios, la madre del sevillano formó parte de Escala Sur, un programa de entrevistas en Canal Sur en el que ella hablaba de las madres de los invitados. En La madre que te parió, que así se llamaba la sección, se mostraba muy cómoda al hablar con las madres de famosos y contar su historia a los espectadores. Ese desparpajo también lo muestra en las redes sociales, donde sus casi 4000 seguidores sigue su día a día.

Una gran pérdida en la familia

La familia de Roberto Leal, que forma también su hermana Mercedes, vivió uno de los momentos más duros cuando en diciembre de 2019 el marido de Mercedes Guillén falleció de forma repentina. Para sus hijos fue un duro golpe, especialmente cuando solo quedaban unos días para uno de los momentos profesionales más importantes para Roberto: la retransmisión, por primera vez, de las Campanadas en TVE.