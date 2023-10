Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias 2021, vuelve al escenario para recoger el galardón de su madre fallecida

Considerada por el jurado de los Premios Princesa de Asturias como “una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo contemporáneo”, la historiadora francesa Hélène Carrère d’Encausse es la ganadora del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023. Nacida en París el 6 de julio de 1929, no ha podido recibir personalmente el premio porque falleció el pasado 5 de agosto en la capital francesa a los 94 años de edad. Sin embargo, cuando en el mes de mayo tuvo conocimiento de que se le había concedido el galardón que lleva el nombre de la princesa Leonor, declaró sentirse “extremadamente honrada”, y afirmó que “es una recompensa que no me esperaba, pero que me honra mucho”.

Tal y como afirmaba el presidente francés, Emmanuel Macron, a través de sus redes sociales: “Fue la primera mujer secretaria general de la Academia Francesa. Su legado es inmortal”. De padre georgiano y madre de origen ruso-alemán, creció en una familia emigrante con antepasados aristócratas de la que aprendió el gusto por la historia, la literatura y la lengua rusas, en las que era experta.

Madre e hijo, premiados, por primera vez en la historia de los Princesa de Asturias

La concesión del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales a la historiadora francesa Hélène Carrère d´Encausse dos años después de que el de las Letras recayese en su hijo Emmanuel, ha hecho que ambos consigan un hito ya que es la primera vez que madre e hijo reciben esa distinción a lo largo de los 43 años de historia de los galardones. Si ella ha sido premiada por su aportación al conocimiento de la extinta Unión Soviética y de Rusia, "uno de los temas esenciales para la comprensión del mundo contemporáneo", su hijo fue distinguido en 2021 "por una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción".

Una mujer pionera

Licenciada en Ciencias Políticas, además de doctora en Historia y en Letras y Humanidades, fue miembro electo de la Academia Francesa, y ocupó el cargo de "secretario perpetuo" de esta institución desde 1999 hasta su muerte, siendo la primera mujer en hacerlo. Referente internacional en estudios eslavos, así como especialista en la extinta Unión Soviética, en Rusia y en Asia Central, Hélène Carrère d’Encausse anticipó la caída de la URSS con más de una década de antelación en su obra ‘L’Empire éclaté’. Era, además, autora de más de treinta libros, entre ellos, las biografías de Lenin, Catalina la Grande o Stalin.

Doctora honoris causa por las universidades de Bucarest, Laval, Católica de Lovaina y de Montreal, entre otras, perteneció a varias academias de Artes y Ciencias, y cuenta entre sus logros con numerosos premios y méritos, como la Gran Cruz de la Legión de Honor del Gobierno francés o la Gran Medalla de Oro de la Sociedad de Fomento del Progreso. Su viudo, Louis Édouard Carrère d'Encausse, y sus hijos, el escritor Emmanuel Carrère, la abogada Nathalie Carrère y la doctora en medicina y periodista Marina Carrère d'Encausse; continúan con su legado.

Amistad con la gran duquesa de Luxemburgo

Hélène Carrère d´Encausse mantenía, además, una gran amistad con la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo. La duquesa publicó un cariñoso mensaje cuando falleció la académica: "Mis pensamientos están con mi querida amiga Marina en este doloroso momento tras la muerte de su querida madre, Hélène Carrère d'Encausse. Esta extraordinaria mujer fue un verdadero modelo para todos nosotros, inspirándonos con su lucha de toda la vida por la dignidad de la mujer y su lugar en la sociedad. Su histórico ingreso en la Academia Francesa en 1990 seguirá siendo un modelo para las generaciones venideras, y ocupará un lugar especial en nuestros corazones», escribió la royal.