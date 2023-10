Aitana habla sobre el revuelo desatado por sus coreografías y agradece el apoyo recibido

Decenas de artistas y populares rostros del panorama musical se han dado cita este martes 17 de octubre en el Florida Park de la capital para vivir una mágica velada destinada al anuncio de los nominados de de LOS40 Music Awards Santander 2023. Como cada año, el acto ha contado con una cena durante la que se ha confirmado el listado de intérpretes que optarán a llevarse uno de los galardones el próximo 3 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, un evento al que ha asistido una exultante Aitana Ocaña. Desbordante de felicidad por el dulce momento vital que atraviesa y nerviosa a partes iguales; así ha llegado la intérprete catalana a esta ceremonia que tiene gran valor sentimental para ella y en la que ha hablado alto y claro acerca de la polémica que han desatado sus nuevas coreografías.

Sebastián Yatra presume de amor con Aitana compartiendo su plan en pareja

Muy sorprendida con el revuelo

El revuelo por los bailes que forman parte del recién estrenado Alpha Tour de Aitana comenzaba a brotar a inicios de este mes, cuando la popular cantante, de 24 años, decidía dar rienda suelta a la explosividad de movimientos sobre el escenario instalado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Desde entonces, en sus siguientes paradas ha continuado ofreciendo el mismo show, imágenes que se han viralizado y han abierto un encendido debate entre quienes aplauden su evolución profesional y los que piden una versión más descafeinada de sus interpretaciones, pues consideran que su público es demasiado joven para ver esa puesta en escena. Ahora, tras días de controversia y una significativa oleada de críticas que ha dividido la esfera pública y después de cruzar el Atlántico para refugiarse en el sol de Miami y dejarse mimar por Sebastián Yatra, la protagonista ha hablado sin filtros en este evento que tan feliz le hace "porque LOS40 es una familia que me ha apoyado desde siempre", según ha expresado.

"La verdad es que estoy muy bien. Tengo que decir que estoy sorprendida un poco con todo lo que ha pasado, pero estoy muy bien", ha comenzado diciendo a su paso por el photocall, al que ha llegado en solitario y enfundada en un vibrante estilismo negro repleto de personalidad y tintes rockeros con tachuelas plateadas y abertura en el costado que realzaba su figura y dejaba su espalda y sus hombros al descubierto.

Saca la parte positiva de la polémica

Tal y como ha reflexionado, se trata de "una polémica que yo creo que no tendría que haber ni existido y la reacción social que ha habido a mí me ha parecido muy interesante porque demuestra un poco cómo está ahora mismo la sociedad actual". Aunque admite que eso le da "un poco de miedo", también saca la parte positiva de todo lo sucedido: "Me gusta mucho que ha salido mucha gente a defenderme y a apoyarme, porque yo creo que se cuenta solo y es bastante obvio, ni tan siquiera yo he tenido que salir a decir algo", ha continuado, al tiempo que ha subrayado que "es una suerte que salga tanta gente a decir lo que piensa al respecto", razón por la que está muy feliz y despreocupada.

Para ella, según ha reconocido, lo verdaderamente importante es que sus fieles fans, que no hacen más que multiplicarse, han agotado las entradas de todos sus espectáculos hasta la fecha, siguen escuchando su música y la acompañan en este camino en el que continúa creciendo sin freno y encadenando éxitos. Además, al ser preguntada por qué mensaje daría a los padres y madres de los niños que asisten a sus conciertos, ha puntualizado que no puede decirles nada "porque yo no puedo decir a nadie cómo tiene que educar a un hijo, si es que yo no soy madre. Entonces, ¿qué voy a decir yo al respecto?". Unas concluyentes palabras que llegan pasados escasos diez días desde que se derrumbara en su actuación en Málaga, cuando se sentó en el suelo de las tablas y, sin poder contener las lágrimas, dijo: "Que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os apetezca".

