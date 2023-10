La fotografía viral de las dos Aitanas que une los mundos de la música y el fútbol

Aitana Ocaña ha protagonizado una de las fotos que ha creado unión entre la música y el fútbol femenino. La cantante se encuentra inmersa en la gira de su último álbum, Alpha, con el que recorrerá todo el territorio nacional y parte de Latinoamérica. La artista ha posado junto a la jugadora del Futbol Club Barcelona y campeona del mundo, Aitana Bonmatí, causando expectación entre sus seguidores al cabo de muy poco tiempo.

Las palabras de Aitana que aclaran lo que todos sus fans se preguntan: ¿Quiere renunciar a su público infantil?

El Palau Sant Jordi de Barcelona ha sido el escenario de la cantante durante este fin de semana. Dos conciertos muy importantes para Aitana Ocaña, ya que se han celebrado en su ciudad natal, consiguiendo, sold out en ambos. Una cita que no ha querido perderse la jugadora del FC Barcelona y reciente ganadora de un Mundial con España, Aitana Bonmatí, la cual ha acudido para bailar al ritmo de sus canciones. “Aitana al cuadrado”, han escrito ambas en sus cuentas públicas, acompañando una fotografía en la que han posado junto a una camiseta del equipo de fútbol de la Ciudad Condal.

De Aitana a Justin Bieber, los cambios más polémicos de las estrellas al crecer

Bonmatí ha querido llevarle un detalle a la exconcursante de Operación Triunfo y le ha hecho entrega de parte de la equipación personalizada con su nombre, una dedicatoria y el número 14 —curiosamente día en el que se conocieron, además de ser el dorsal que luce la campeona del mundo en el campo—. “De Aitana a Aitana, que sigamos llenando el Sant Jordi durante muchos años”, han sido las palabras que le ha dedicado la deportista, escritas con su propia letra.

Los paralelismos entre la nueva canción de Aitana y su relación con Miguel Bernardeau

A pesar de las continuas críticas que está sufriendo Aitana a raíz del comienzo de su gira, la cantante ha manifestado que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida profesional. La catalana, alejada de cualquier polémica, está dispuesta a seguir regalándole música al mundo y así lo ha hecho en su última actuación en Barcelona. "Seguro que hay gente por aquí que está pasando por un mal momento. Quiero deciros que seguro que ese cambio va a ser a mejor, os va a hacer aprender", expresaba la artista en los primeros minutos del show, cuando comenzaba a entonar uno de sus temas más emotivos, The Killers.

Una noche que, como bien dijo, siempre quedará en su memoria. Recordemos que desde que la artista entró a la academia de Operación Triunfo, mostró un gran cariño por su familia, sobre todo por su padre, que ha sido su acompañante durante todos estos años de cambio. “Estoy en casa hoy, ha venido muchísima familia, mis amigas, mis primos. Es una noche para disfrutar, bailar, estar triste, gracias, de verdad", ha dicho la autora de la Miel en los labios, mostrándose feliz porque su familia ha estado presente.

Aitana y Sebastián Yatra: todos los planes de su primer verano de amor

El percance que sufrió Aitana en pleno concierto en Barcelona

"Quiero deciros que me acabo de pegar una hos*** contra el micrófono bastante fuerte y a lo mejor me he partido el labio, pero no pasa nada. Si de repente veis que se me hincha mucho, pues nada, ya voy viéndolo. Os lo juro que me lo siento súper gordito, ¿se me nota?", ha dicho entre risas Aitana Ocaña, cuando sin querer ha tenido un pequeño percance con el micrófono. "Ay, no pasa nada, mira tú que bien... o qué mal, no sé", ha concluido la cantante restando importancia a lo ocurrido. Una anécdota que sus miles de seguidores lo han convertido en uno de los momentos más virales de lo que va de gira.