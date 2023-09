Los paralelismos entre la nueva canción de Aitana y su relación con Miguel Bernardeu

Desde que Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau anunciaran el fin de su relación en diciembre de 2022 después de cuatro años de relación, las suposiciones, especulaciones y opiniones no han dejado de sucederse. Este viernes 22 de septiembre, la cantante lanza su nuevo álbum de estudio, Alpha, que incluye el tema 2 Extraños. Un tema del que hace unos días escuchamos un adelanto y cuya letra habla de desamor y hace pensar en la relación que vivió con el protagonista de Élite, con el que comenzó su romance cuando ella tenía 19 años, como así dice la canción.

Tan sólo 45 segundos han servido a sus seguidores para entender a quién se dirige en este trabajo y hacer saltar así todas las alarmas. Con solo dos estrofas, Aitana ha expuesto su nuevo trabajo en el que habla de una historia de amor que recuerda a la relación que mantuvo con el actor, convirtiéndole en el auténtico protagonista del single. Una de las similitudes que encontramos es esta estrofa: “Te conocí con diecinueve, besos van y besos vienen”. Una edad que coincide con los años que tenía cuando conoció al hijo de Ana Duato, ya que la artista y el actor se conocieron precisamente cuando ella tenía 19 y él 22 años.

"Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería. Entonces pues un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", contó la artista durante una entrevista.

Otro de los paralelismos que podemos apreciar entre su relación y el nuevo tema de la intérprete de Las Babys, es cuando hace referencia al tatuaje que se realizó mientras estaban juntos: "Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", en alusión a la letra “M” que se grabó en las costillas, presuntamente la inicial de su ex pareja, aunque ella nunca lo confirmó.

También habla de un bar al que podrían acudir juntos y al que ya no van: "¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú". Recordamos que su primera cita fue en un restaurante en Madrid tal y como contó la propia Aitana durante una visita al Hormiguero, el programa de Pablo Motos: "La primera cita fue fatal. Yo le tiré la copa por encima de la mesa... De hecho, yo salí pensando que ya no nos íbamos a ver más. Salimos del restaurante, que estaba en la calle Fuencarral (Madrid), y todo el mundo comenzó a reconocernos porque justo era el boom de OT y de Élite. Yo recuerdo que me metí en el taxi y salí pitando".

En otra parte de la canción, Aitana parece narrar cómo vivió el final de su noviazgo de cuatro años con Bernardeau: “La última vez te vi llorando por FaceTime, yo sé que fue un mal time, pero al menos te dije todo lo que sentía. Y no es que lo sienta o que me arrepienta. Pero ahora somos dos extraños, como si no lleváramos años". E incluso desvela que lo que realmente le hace daño es que "no valgan de nada cuatro años juntos". Una estrofa en la que recalca cuatro años, los mismos que duró su relación con Miguel Bernardeau.

