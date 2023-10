Jada Pinkett aparece radiante en Nueva York y explica cómo es su actual relación con Will Smith

Jada Pinkett Smith (52) continúa con la gira promocional de su libro de memorias Worthy, en el que relata algunos de los momentos más duros y desconocidos de su vida. Su última parada en este tour ha sido The Late Show, un espacio de entretenimiento nocturno que se rueda en Nueva York y cuyo maestro de ceremonias es el veterano presentador estadounidense Stephen Colbert.

Durante esta conversación, el periodista no ha podido evitar preguntarle por Will Smith. Una oportunidad que la actriz ha aprovechado para matizar cuál es el tipo de relación que mantiene con el intérprete. “Todavía es mi hombre. Quiero explicar que cuando conocí a Will era muy joven e idealice toda la idea del matrimonio. En mi proceso de sanación me he dado cuenta que prefiero llamarlo compañero de vida, pero sigue siendo mi chico, mi colega y mi mano derecha”.

Hay que recordar que en uno de los episodios de esta autobiografía, la artista confiesa que desde hace siete años su camino y el de la estrella de El príncipe de Bel Air tomaron rumbos distintos, e, incluso, explica que cada uno tiene su casa independiente. Una información que ha causado una gran conmoción en su legión de fans, ya que nunca habían sospechado que entre ellos existiese algún tipo de distanciamiento porque acuden juntos a prácticamente todos los eventos y allá donde van demuestran tener una gran complicidad y sintonía.

Aunque algunos de los testimonios que se plasman en las páginas de este libro pueden ser dolorosos e incómodos para Will Smith, este ha mostrado que apoya a su mujer de manera incondicional. “Te aplaudo y te honro. Bienvenida al club de los escritores. Te amo infinitamente”, ha declarado en una carta emitida por el Nueva York Times. Además, en esta misiva ha pedido disculpas por no haber estado a la altura en el pasado. “Si hubiera leído este libro en el pasado te hubiera abrazado más”.

Quiénes no parecen estar tan contentos con todo este delicado asunto son los hijos de la pareja: Jaden y Willow, de 25 y 22 años respectivamente. Una fuente cercana a los jóvenes artistas ha asegurado a Entertainment Tonight que los últimos titulares que está protagonizando su madre les están causando un gran dolor porque ven al ganador del Oscar sufrir. “Se sienten mal por su padre y desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados”.

El nuevo estilo de Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith ha abierto su corazón como nunca antes en este libro que para ella supone una nueva etapa vital. Unos cambios que también se reflejan en su forma de vestir. En esta última entrevista, la actriz ha lucido un favorecedor peinado tiñendo su pelo con un llamativo color rubio platino. En lo referido a la ropa, ha optado por un conjunto negro compuesto por un crop top y unos cómodos pantalones holgados. Un estilismo que ha combinado con joyas plateadas y unas sandalias de tacón. Pero, sin duda, el mejor de los accesorios ha sido la enorme sonrisa que invade su cara.

