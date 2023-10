Will Smith rompe su silencio tras las impactantes revelaciones de Jada Pinkett sobre su matrimonio

Will Smith ha abierto los ojos acerca de algunos aspectos fundamentales que desconocía hasta ahora de su mujer, o al menos eso es lo que asegura el actor tras las impactantes revelaciones de Jada Pinkett sobre su matrimonio. "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional", reconoce la estrella de Hollywood al hacer balance de su relación con la madre de sus hijos.

Admite el intérprete que las palabras de su mujer lo han hecho despertar y son un verdadero toque de atención ya que, después de tanto tiempo a su lado, "es muy fácil perder la sensibilidad hacia sus matices ocultos y belleza sutil". Una declaraciones a The New York Times donde no solo elogia de manera tajante a su esposa, sino que parece entonar el 'mea culpa' por no haber estado a la altura en otras tantas ocasiones.

"Te aplaudo y te honro", añade el ganador del Oscar en un mensaje dedicado directamente a la actriz, donde alude a las memorias que ella ha escrito y salen a la venta este martes con el título Worthy (Valioso). "Si hubiera leído este libro hace treinta años, definitivamente te habría abrazado más... Empezaré ahora mismo", expresaba en el podcast On Purpose. "Bienvenida al club de autores. Te amo infinitamente", le dice también con enorme cariño.

"Ahora ve a buscar un poco de Merlot y descansa", concluye Will Smith en referencia al vino de la citada uva y que es del gusto de Jada Pînkett para tomar una copa tranquilamente en casa. Cabe recordar que la pareja se casó un 31 de diciembre de 1997 y tienen dos vástagos en común: Jaden (25 años) y Willow (22), a quienes se une otro descendiente del intérprete llamado Trey (30) y que nació de su anterior matrimonio con Sheree Zampino.

A pesar de sus idas y venidas durante este más de cuarto de siglo juntos, e incluso más allá de sus aireados 'affaires' extraconyugales, la sorpresa llegó hace tan solo unos días cuando la intérprete desveló que llevan nada menos que siete años separados. De hecho, la propia Jada cuenta que le sorprendió mucho que Will Smith la llamara "esposa" delante de todo el mundo en la gala de los Oscar de 2022 después de abofetear a Chris Rock sobre el escenario.

"No nos llamamos así desde hace mucho tiempo", aunque a los ojos de la gente seguían tan enamorados como el primer día ya que seguían acudiendo a todo tipo de actos el uno al lado del otro. Pese a que llevan caminos diferentes y ya no comparten su día a día bajo el mismo techo, en sus planes no está de momento el firmar los papeles de la ruptura. "Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos", señala ella.

Sobre el motivo o detonante que hizo saltar por los aires su convivencia, el propio Will Smith reflexiona sobre ello en otra de sus entrevistas: "Creo que cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo. Vivíamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona".

