Chris Rock se sincera sobre la bofetada de Will Smith un año después del incidente: 'Todavía duele'

A escasos días de que despliegue la alfombra roja de la 95º edición de los Oscar, el público aún no ha olvidado el incidente que hace un año protagonizaban Will Smith y Chris Rock. Precisamente, este último ha querido recordar esta desagradable experiencia en la presentación de Selective Outrage, el monólogo en clave de humor que estrena en Netflix. "Nunca sabes a quién puedes provocar, pero a cualquiera que me diga que las palabras duelen es porque nunca han recibido un puñetazo en la cara". Además, ha recalcado, que, a pesar del paso del tiempo, sigue sintiendo la bofetada. "La gente me pregunta, ¿te dolió? Todavía duele".

Aunque se considera el principal afectado por este altercado, no quiere ser una víctima ante los ojos del mundo. "Nunca me verás llorando con Oprah Winfrey o Gayle King. Aguante el golpe y no respondí porque así fue cómo me educaron mis padres". Esta es una clara referencia a las intervenciones públicas que la estrella de El príncipe de Bel-Air ha hecho estos meses en los medios de comunicación para mostrar su arrepentimiento por su comportamiento desmedido y violento y al comunicado que envió a través de sus perfiles sociales pidiendo perdón entre lágrimas al cómico.

Unas disculpas, que, por el momento, Chris no ha aceptado. Igualmente, señalaba que esta pelea fue el motivo por el que decidió poner punto y final a la maravillosa amistad que los unió durante años. "He apoyado a Will durante toda mi vida, él me encantaba y también sus películas". Sin embargo, esta admiración ha desaparecido, e, incluso, ha llegado a admitir que vió la última película del intérprete porque en algunas escenas recibía algún tipo de castigo físico. "Ahora, veo Hacía la libertad solo para ver cómo le dan una paliza".

Chris Rock piensa que parte del malestar que Will Smith sintió en la gala de los Oscar no tenía nada que ver con las bromas que hizo sobre la alopecia que sufre su esposa, sino por los rumores de infidelidad que acechaban a su matrimonio. "Normalmente, no hablo sobre estas cosas, pero, por alguna razón, ellos lo expusieron en Internet. Ella le hizo más daño a él, que él a mí".

Finalmente, el humorista desmintió que haya tenido algún tipo de relación sentimental con Jada Pinkett en el pasado. "Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con ese enredo, pero Will práctica la indignación selectiva. ¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer".

