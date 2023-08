La dolorosa confesión de Will Smith sobre sus hijos

Will Smith, 54 años, lleva cerca de año y medio en un discreto segundo plano después de la polémica bofetada que dio a Chris Rock en los Oscars 2022. Alejado de los focos y condenado al ostracismo por Hollywood, Smith se ha dedicado en estos meses a él mismo y a su familia, sobre la que precisamente ha hecho ahora una impactante confesión. Durante su aparición en el podcast de Kevin Hart, llamado Hart to Heart, el artista se ha referido a los hijos que tiene con Jada Pinkett Smith, Jaden, de 25 años, y Willow, de 22, que desde niños acaparan casi tantos flashes como sus conocidos padres. Entonando el mea culpa Smith ha reconocido que su empeño en empujarles al mundo de la fama, en el que él era un personaje reconocido, no fue una decisión acertada. “Nadie en mi familia era feliz después de que les empujara a la fama” dijo.

Se refirió Smith al primer papel en el cine de Jaden cuando tenía solo 11 años en la película The Karate Kid, y el single que lanzó Willow, Whip My Hair, cuando tenía 9. “Estaba construyendo este sueño de la familia que tenía en la cabeza. Voy a hacerlo mejor de lo que lo hizo mi padre. Ya he hablado de esto, mi padre era abusivo” dijo. Comentó que la primera en rebelarse fue su hija Willow y que entonces se dio cuenta de que “el éxito y el dinero no dan la felicidad”. “Hasta cierto punto de verdad pensaba que podías triunfar a tu manera, con una casa y una familia, y que podías alcanzar la felicidad”.

Estrellas casi desde la cuna

Jaden disfruta estos días de unas vacaciones con su novia Sab Zada, en Malibú. Siguió los pasos de su padre en el cine desde que era niño con papeles en En busca de la felicidad (2006) y los remakes The day the Earth Stood Still (2008) y The Karate Kid (2010). En 2013 compartió escenas con su padre Will Smith en la cinta After Earth. Ha participado en algunas series de televisión y en varios vídeoclips. Su faceta musical se ha orientado al rap, estilo con el que ha publicado diversos singles. Tiene además una faceta solidaria pues colabora con Project Zambi, una iniciativa que presta asistencia a niños huérfanos en África.

Willow Smith ha continuado su trayectoria en la música publicando varios temas, algunos en colaboración con reconocidos nombres de la industria como Avril Lavigne, Machine Gun Kelly y Camilla Cabello. En 2015 lanzó su primer álbum Ardipithecus y en 2017, el segundo The 1st. Su discografía cuenta con dos trabajos más: Willow (2019) y Lately I feel Everything (2021). Como actriz ha aparecido en dos películas (Soy leyenda, 2007, y Kit Kittredge, 2008) y ha hecho doblaje (Madagascar, en 2009, y Madagascar 2). Su personal estilo la ha convertido en uno de los iconos de las nuevas generaciones, seducidas por la manera de pensar y los conjuntos que escoge.

En el mismo podcast, Smith se refería al único proyecto cinematográfico que ha estrenado en los últimos meses, Hacia la libertad (Emancipation), y lo duro que fue su rodaje. Tanto se metió en el papel que incluso pidió que rodearan su cuello con cadenas reales para sentir el peso de las mismas. La tensión llegó cuando sus colaboradores no encontraban la llave para abrirlas. “Estaba de pie, ellos corrían alrededor y no podían sacarme. Estaba ahí con esas cadenas puestas, cerca de hiperventilar” comentó. A pesar de todo fue una de sus mejores experiencias como actor, como él mismo reconoció.

Estos días también Jada Pinkett Smith es noticia al mostrar los avances en la alopecia que sufre. En las dos imágenes que ha compartido se puede apreciar que le ha ido creciendo el pelo, una noticia que celebra con entusiasmo. Fue precisamente esta situación la que provocó la broma del cómico Chris Rock durante la entrega de los Oscars 2022. Smith, sin poder contener su enfado, subió al escenario para darle una bofetada que dio la vuelta al mundo, igual que los gritos que siguió profiriendo desde su asiento. Este “impulso” provocó su expulsión de la academia de cine y también su aislamiento de parte del sector cinematográfico.