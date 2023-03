Un año después de la bofetada de los Oscar, se reaviva la polémica entre Chris Rock y Jada Pinkett

Un año después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock que dejó conmocionado al mundo del espectáculo, el altercado sigue dando que hablar. A escasos días de celebrarse la 95º edición de los Oscar, que no contará con la presencia del esposo de Jada Pinkett Smith, que ha sido vetado durante diez años de la Academia, se ha creado un gabinete de crisis para que estas cosas no vuelvan a ocurrir durante la ceremonia de los Oscar. La presidenta de la Academia, Janet Yang, ya hizo mención en su discurso del almuerzo de los nominados que esto no volvería a suceder. "Lo que ocurrió fue totalmente inaceptable. Y la respuesta de nuestra organización fue inadecuada", señaló. A Will Smith se le permitió permanecer en los Oscar y aceptar su premio al mejor actor por El método Williams pese al incidente, y días después la Academia se pronunció y le prohibió asistir a los premios de la Academia durante una década.

Del mismo modo, el principal afectado que no se había pronunciado en los últimos doce meses ha querido recordar esta desagradable experiencia en la presentación de Selective Outrage, el monólogo en clave de humor que estrena en Netflix. "Nunca sabes a quién puedes provocar, pero a cualquiera que me diga que las palabras duelen es porque nunca han recibido un puñetazo en la cara", dice de un modo irónico. Y recalca que, a pesar del paso del tiempo, sigue sintiendo la bofetada. "La gente me pregunta, ¿te dolió? Todavía duele", asegura. "Nunca me verás llorando con Oprah Winfrey o Gayle King. Aguante el golpe y no respondí porque así fue cómo me educaron mis padres".

Chris Rock piensa que parte del malestar que Will Smith sintió en la gala de los Oscar no tenía nada que ver con las bromas que hizo sobre la alopecia que sufre su esposa, sino por los rumores de infidelidad que acechaban a su matrimonio. "Normalmente, no hablo sobre estas cosas, pero, por alguna razón, ellos lo expusieron en Internet. Ella le hizo más daño a él, que él a mí".

En un extraño giro de los acontecimientos, Rock parece defender a la estrella de Bad Boys en su programa mientras se burla de su esposa, Jada Pinkett Smith. Tras ver el programa son muchas las voces que culpan a Chris Rock de "estar obsesionado con Jada Pinkett". Fuentes cercanas a la mujer de Will Smith aseguran que lleva obsesionado con ella desde hace más de 30 años e incluso por ello ha elegido rodar su especial de Netflix en Baltimore, la ciudad natal de la actriz. Jada Pinkett, a su vez, se muestra sorprendida por la cantidad de veces que el cómico se refiere a ella insultándola, pero ha preferido no pronunciarse. Fuentes cercanas al protagonista de En busca de la felicidad aseguran que el actor ha intentado sin éxito hacer las paces con Rock despues de la bofetada, pero que no ha sido posible porque el humorista no se lo ha permitido.

El incidente de los Oscar no fue la primera vez que Chris Rock y Jada Pinkett se vieron envueltos en una disputa. La pelea entre los dos supuestamente comenzó en 2016 después de que la actriz de The Matrix Resurrections apoyara el movimiento #OscarsSoWhite. En esa gala el cómico hizo otro chiste sobre el matrimonio Smith durante el arranque de la gala que daba a entender que Jada no estaba entre la listas de invitados de la ceremonia y que Will no había sido nominado por su papel en La verdad duele pese a ser tan buen actor.

En buena parte de su monólogo el cómico se refiere al supuesto momento en el que Jada le pidió que no fuera el anfitrión de los Oscar después de que no fuera nominado por su actuación en Concussion de 2015 y fue en los Oscar 2022 cuando él quiso poner fin a esa controversia con la broma sobre la alopecia. Sin embargo, una persona del entorno de Jada asegura que "ella nunca le pidió a Chris que no fuera presentador. Al contrario, ella dijo públicamente en ese momento que Chris sería un gran anfitrión de los Oscar y es perfecto para el trabajo". "En 2016 ayudó a iniciar un movimiento con los Premios de la Academia al cuestionar por qué había tan pocos miembros negros, y Chris la llevó a esto", añade la fuente. De momento la esposa de Will Smith ha preferido mostrarse ajena a esta nuevo drama iniciado por Rock, porque según revela "en este momento, está enfocada en su libro que saldrá este año".

