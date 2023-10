Rebecca Loos se pronuncia por primera vez tras el revuelo generado por el documental de David Beckham

El nombre de Rebecca Loos (46) ha vuelto a estar en el primer plano mediático después de la emisión de la serie documental de David Beckham en Netflix. En uno de los episodios el deportista y la diseñadora recuerdan con amargura la crisis que casi acaba con su matrimonio cuando el exfutbolista se mudó a España para jugar en el Real Madrid. “Fue el período más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra. La cuestión es que estábamos el uno contra el otro si te soy completamente sincera”, señala Victoria.

Muchos de los espectadores del reality show no han podido evitar ligar estos problemas con el escándalo protagonizado por Rebecca Loos, si bien es cierto que nadie la menciona en ningún momento. Por ello, sus perfiles públicos se han empezado a llenar de mensajes cargados de odio. Una situación de lo más delicada que la exmodelo está intentando sobrellevar con paciencia y con la esperanza de que la tormenta pase pronto. “Gracias, estoy tomándome los comentarios desagradables con todo el humor que puedo”, ha respondido cuando una seguidora le ha mandado unas palabras de apoyo.

Hay que recordar que la presentadora concedió en 2004 una entrevista al extinto periódico News of the World, propiedad de Rupert Murdoch, asegurando que había tenido un affaire con el deportista mientras trabajaba para él como asistente personal. Un romance que David Beckham negó rotundamente, e, incluso, llegó a tomar medidas legales para proteger a su familia. “La única verdad es que estoy felizmente casado, tengo una esposa y dos niños muy especiales. No hay una tercera persona que pueda cambiar eso”.

Lejos de achantarse, Rebecca siguió dando detalles de sus supuestos encuentros íntimos con el copropietario del Inter de Miami. Unas apariciones televisivas que hicieron que su popularidad aumentase participando en programas de citas como Celebrity Love Island, Temptation Island y 71 Degrees North, donde conoció a su marido, el médico Sven Christjar Skaia, con quién pasó por el altar en 2012 rehaciendo su vida y alejándose por completo de los escándalos y los platós de la televisión.

En la actualidad, Rebecca vive en Noruega y es madre de dos hijos: Magnus (13) y Liam (10). Tal y como se puede comprar en su muro, su rutina diaria se basa en estar en contacto con la naturaleza con paseos en bicicleta y largas caminatas al aire libre. Además, se ha convertido en una gurú del yoga y la meditación. Una tranquilidad inmaculada que se ha visto quebrantada por los fantasmas del pasado.

