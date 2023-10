Así es la vida de Rebecca Loos 20 años después de su supuesto romance con David Beckham

Veinte años han trascurrido desde el escándalo mediático que suscitó la supuesta y nunca confirmada relación de David Beckham con su asistente personal, la española Rebecca Loos, durante la estancia del futbolista en España como estrella en el Real Madrid. Su esposa Victoria Beckham ha recordado en el documental cómo dichas afirmaciones sobre la presunta aventura de su marido hicieron que viviera una de las épocas "mas difíciles de su vida". Era tal el acoso mediático al que estaban sometidos, que ni siquiera su marido, que siempre negó el affaire, sabe cómo llegaron a solucionarlo. El futbolista y la ex Spice Girl sabían que tenían que "luchar por su familia" y así hicieron. Fueron meses muy duros. Finalmente pasó la tempestad y llegó la calma al matrimonio, que dio la bienvenida a Cruz, su tercer hijo, en España, y este año han cumplido 24 años de casados.

El nombre de Rebecca Loos se hizo popular en 2003 después de que la modelo aireara su presunto romance con el astro del Real Madrid en numerosas entrevistas y apariciones en televisión, después vino su participación en diversos realities, pero desde hace años vive alejada de los focos en plena naturaleza. Está casada, es maestra de yoga, es madre de dos niños y vive en Noruega. Loos, de 45 años, dejó el ajetreo y el bullicio de la vida pública después de conocer a su marido, un médico noruego Sven Christjar Skaiaa, en el reality 71 Degrees North en 2008. Ahora vive en Noruega, dedica su tiempo a sus hijos, Magnus, de 13 años, y Liam, de 10, y a hacer deporte como practicar yoga, correr, andar en bicicleta o disfrutar de largas caminatas por el campo.

Rebecca Loos nació en Madrid, es hija de un diplomático holandés y de madre británica, y cursó sus estudios en el colegio Runnymede de la capital. Trabajaba como relaciones públicas para la firma SFX. cuando conoció a los Beckham quienes requirieron sus servicios para adaptarse a su vida en España. A raíz de su fama y popularidad, apareció en varios programas de televisión del Reino Unido, incluidos Celebrity Love Island, Extreme Celebrity Detox, Temptation Island y The X Factor: Battle of the Stars. Ahora es feliz con su vida nórdica y muy diferente a lo que había vivido hasta entonces. Ella y su marido, Sven Christjar Skaiaa, se casaron en una discreta ceremonia en 2012 antes de mudarse a Hemsedal, una localidad de la provincia de Buskerud en la región noruega de Østlandet, para comenzar una nueva vida.

Muchos no entendieron esta relación, pero el tiempo vino a demostrar que gracias a él Loos encontró la estabilidad y el equilibrio. "Nunca pensé que iba a ser una de esas mujeres que dejan su carrera en suspenso, que le tienden la mano a su marido para pedirle permiso. Solía ​​pensar que eso era lo peor. Pero todo ha cambiado. Siento que he crecido", confiesa la modelo y exconcursante de realities: "Mira todo lo que tengo ahora, estoy muy feliz. No me arrepiento, estoy muy feliz con mi vida", reitera.

Loos ha llegado a reconocer que vivió un estilo de vida salvaje, se arrepiente de muchas cosas de sus años de exposición pública, pero no oculta su pasado a su familia. "Saben que mamá tiene un lado travieso", reconoce sobre su pasado en televisión y como modelo de Playboy. Y explica que se sintió "utilizada por los ratings y la notoriedad" durante algunas de sus apariciones en programas y al ser preguntada en una aentrevista si se arrepentía de su tiempo en el foco, Rebecca no lo dudó: "¡Oh, toneladas! Tomé muchas malas decisiones, confié en mucha gente que no debería haberlo hecho". Desde entonces su vida ha dado un giro de 360 grados. "Hubo un momento que salía de casa a las 9 pm y regresaba a las 6 am", ahora "me acuesto a las 9 pm. y normalmente comienza mi día a las 6 am", revela mienras disfruta de una vida sana rodeada de su familia y en plena naturaleza.