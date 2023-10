Recordamos el escándalo de Rebeca Loos que hizo tambalear el matrimonio de Victoria y David Beckham

El nombre de Rebecca Loos era totalmente desconocido hasta que en 2004 comenzó a acaparar portadas y titulares de una punta a otra del planeta. ¿El motivo? Su supuesto romance con David Beckham, quien por aquel entonces llevaba casado más de cuatro años con Victoria, era padre de dos hijos, y acababa de fichar por el Real Madrid.

El periódico News of the World lanzaba la bomba de que el jugador ingles estaba manteniendo una supuesta relación extramatrimonial con su asistente personal y el resto de los tabloides comenzaron a hacerse eco de esta noticia, llegando incluso a convertir a los tres protagonistas de esta historia en portada durante diez días seguidos.

Hija de un diplomático neerlandés y madre británica, Rebecca, quien había nacido en España en 1977 había sido contratada para facilitar a Beckham su día a día en Madrid ya que no hablaba nada de español y tampoco contaba en ese momento con el apoyo de su familia, quien aún se encontraba en Londres a la espera de encontrar casa y colegio en España.

Explota el escándalo

Al principio, la asistente mantuvo un discreto segundo plano, incluso se la pudo ver junto a Victoria y su familia en el palco del Santiago Bernabéu, sin embargo, en abril de 2004 una llamada lo cambio todo, tal y como la propia Rebecca contó en una ocasión. "Recibí una llamada en la que me decían que eran de News of the World y que iban a sacar a la luz lo mío con David Beckham. Mi corazón dejó de latir durante un minuto", relataba la exasistente.

Sin embargo, lejos de parar esta historia, Loos decidió rentabilizar su supuesta relación con David Beckham mientras que este negaba rotundamente cualquier romance con su asistente y hacia público el siguiente comunicado: "Durante los pasados meses me he acostumbrado a leer más y más absurdas historias sobre mi vida privada. Lo que ha pasado esta mañana (por el día en el que se publicaron supuestas conversaciones con Rebecca) es sólo un ejemplo más. La única verdad es que estoy felizmente casado, tengo una esposa maravillosa y dos niños muy especiales. No hay nada ni ninguna tercera parte que pueda cambiar esto" afirmaba el por aquel entonces jugador del Real Madrid.

Rebecca, por su parte, habló sobre su romance en el tabloide que desató la historia, propiedad de Rupert Murdoch y también concedió una entrevista exclusiva en la cadena privada Sky One, que el despacho de abogados de David Beckham intentó detener sin demasiado éxito.

Las palabras de Rebecca Loos

En ella, la exasistente habló sin tapujos sobre su relación con el futbolista, señalando que ambos se sintieron atraídos mutuamente nada más conocerse y señalando que al menos mantuvieron relaciones sexuales hasta en cuatro ocasiones. "Creo que la química entre David y yo fue tan fuerte que la gente se daba cuenta y no estaban muy contentos conmigo porque yo no estaba siendo nada profesional" señalaba Loos en esta entrevista.

Rebecca, quien anteriormente había trabajado como modelo, quiso dar todo tipo de detalles sobre sus citas con el objetivo principal de dar mayor veracidad a su relato. "No le teme al cuerpo de la mujer. Sabe lo que hace" afirmaba Loos. "Valió la pena. Al principio había ternura, pero al final era una relación puramente sexual" añadía la modelo. "La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó" puntualizaba.

La exasistente, que según los mentideros de internet llegó a embolsarse un millón de libras con esta historia, quiso aun imprimir más fuerza a sus declaraciones e incluso llego a hacer públicos algunos de los mensajes de contenido sexual que David Beckham le enviaba entre encuentro y encuentro.

Consciente de que los abogados de Beckham la observaban al milímetro y de que una posible demanda sobrevolaba sobre su cabeza, Loos lejos de amilanarse afirmaba: "Hay algo que sé sobre él, una parte íntima de su cuerpo, que yo creo que sólo pueden conocer mujeres que se han acostado con él. De manera que, si ellos quisieran llevarme a los tribunales, yo podría levantarme y decirlo".

Los Beckham contra viento y marea

De este modo cuando el matrimonio de los Beckham parecía estar a punto de saltar por los aires, de manera milagrosa, y sin saber exactamente cómo, tal y como afirma el exfutbolista en su recién estrenado documental, ambos campearon el temporal y lejos de distanciarse se unieron más aún ante la adversidad, no sin haber sufrido daños colaterales, tal y como ha dado a conocer Victoria, quien ha roto su silencio sobre este asunto tras más de veinte años callada. “Fue el periodo más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra” afirma la diseñadora. Fui lo más infeliz que he sido en mi vida” añade. Beckham, por su parte, ha afirmado: "Era la primera vez que a Victoria y a mí nos ponían bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio".

Actualmente, Rebecca Loos vive en Noruega, está casada, trabaja como profesora de yoga y es madre de dos hijos, sin embargo, antes de poner rumbo al país nórdico, la exasistente continuó rentabilizando su popularidad acudiendo a fiestas, desfiles e incluso participó en la edición española de Supervivientes de 2007 quedando tercera finalista,