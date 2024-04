La espectacular fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham cantando las 'Spice Girl' y bailando con Brooklyn y Nicola Peltz

Loading the player...

Victoria Beckham ha vivido una velada inolvidable celebrando su 50 cumpleaños rodeada de sus seres queridos. La diseñadora ha organizado una divertidísima fiesta en la que no ha faltado ningún detalle y a la que han asistido sus hijos con sus respectivas parejas, David Beckham y sus amigos más cercanos. La propia ex Spice Girl ha compartido a través de su perfil público todas las felicitaciones que ha recibido y algunos de los mejores momentos de su festejo en el que ha dado el do de pecho cantando una de sus canciones junto al exfutbolista y bailando con Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Todos los detalles en el vídeo.

