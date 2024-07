Además de los Beckham, otros matrimonios que celebraron su boda el 4 de julio

El 4 de julio es un día de celebración en Estados Unidos ya que se conmemora la fiesta nacional más importante del año, el Día de la Independencia. Mientras los estadounidenses festejan el día que se separaron formalmente del imperio británico, algunas de las parejas más admiradas del planeta se daban el sí, quiero. A pesar de no ser norteamericanos, David y Victoria Beckham eligieron el 4 de julio de 1999 para jurarse amor eterno en el castillo de Luttrellstown, situado en los alrededores de Dublín. Forman uno de los matrimonios más poderosos e influyentes del planeta que cumple hoy 25 años de casados y para celebrar sus bodas de plata han vuelto a lucir los icónicos looks de su boda.

Casados el 4 de julio

Haciendo un guiño al filme de Tom Cruise Nacido el 4 de julio, pero esta vez Casados el 4 de julio, recordamos otras parejas que decidieron dar más importancia aún a esta fecha y la eligieron como el día de su boda.

Julia Roberts y Danny Moder cumplen nada menos que 22 años casados. Se enamoraron en el año 2000 y el 4 de julio de 2002 pronunciaron el sí, quiero en su rancho de Nuevo México. La actriz de Pretty Woman y el cámara de cine han formado una preciosa familia: son padres de tres niños, los mellizos Hazel y Phinnaeus, de 19 años y Henry Daniel, de 17. Después de su boda con el cantante de country Lyve Lovett, y de sus romances con Matthew Perry y Benjamin Bratt, con quien llegó a comprometerse, la novia de América se casó con Danny Moder, el hombre que le devolvió la sonrisa.

Mila Kunis y Ashton Kutcher sellaban su historia de amor el 4 de julio de 2015 en el jardín secreto de Parrish Ranch en Oak Glen, California. Un lugar idílico con impresionantes vistas a las montañas y alejados de las miradas de los curiosos. Tanto la novia como la hija de la pareja, Wyatt, lucieron vestidos blancos a juego. Dos años después de su unión nació el segundo hijo de la pareja. Los pequeños Wyatt y Dimitri, dos niños guapísimos de ojos azules, que tienen ahora 9 y 7 años, respectivamente.

Estrellas como Ozzy y Sharon Osbourne eligieron el 4 de julio para no olvidar nunca su aniversario de boda. El líder de Black Sabbath se casó con la hija de su manager en Maui, Hawái, el 4 de julio de 1982. Después de más de cuatro décadas juntos desvelaron el secreto de su matrimonio: “Aceptar a las personas tal como son. Nunca serán lo que tú quieres que sean", reveló Sharon. "Hay partes buenas y partes malas. Si los amas lo suficiente, lo aceptarás y te darás cuenta de que no puedes cambiarlo”, señaló la esposa del músico, aunque admitió que no siempre ha sido fácil.

Las estrellas del cine británico Tom Hardy y Charlotte Riley también se casaron el Día de la Independencia de Estados Unidos. Se conocieron mientras rodaban una adaptación para televisión de Cumbres borrascosas antes de comprometerse en 2010 y casarse el 4 de julio de 2014 en un castillo del sur de Francia. La pareja tiene dos hijos en común, Leo Hardy, nacido en octubre de 2015 y el segundo, Forrest Hardy, que vino al mundo en diciembre de 2018, además de otro hijo, Louis, que aporta él de una relación anterior con Rachael Speed.

En el ámbito nacional, este 4 de julio también es una fecha señalada en el calendario de Helen Lindes y Rudy Fernández. La pareja se dio el sí, quiero en una espectacular boda celebrada en la Fortaleza de Albercuitx en Pollença en 2015. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos: Alan, de siete años, y Aura, de cinco, quienes fueron testigos este mes de junio de la emocionante despedida de Rudy en Madrid después de anunciar que se retira del baloncesto a finales de la temporada.