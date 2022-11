Los hijos mellizos de Julia Roberts cumplen 18 años y la actriz lo celebra con una foto inédita

Julia Roberts y su marido Danny Moder tienen mucho que celebrar. Sus hijos mellizos Phinnaeus y Hazel han cumplido 18 años y la protagonista de Pretty Woman ha compartido una imagen inédita de los niños cuando eran unos tiernos bebés. "18, os quiero", dice la bella actriz junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo a uno de sus hijos en brazos mientras el otro permanece sentadito mirando la escena. Un bonito post, adornado con estrellas relucientes, al que se han sumado la estilista Elizabeth Stewart, que les ha querido dedicado un cariñoso mensaje de felicitación -"feliz cumpleaños niños", y la actriz Rita Wilson, que no puede creer lo rápido que ha pasado el tiempo. "¡¡¡No puede ser!!! Feliz cumpleaños", comenta la esposa de Tom Hanks.

Los mellizos nacieron el 28 de noviembre de 2004 en el hospital de Cedars-Sinaí de Los Ángeles, cinco semanas antes de lo previsto. La prisa de los bebés por venir al mundo hizo que la actriz tuviera que guardar reposo absoluto desde finales de octubre, cuando tuvo que ser ingresada con un aviso de parto prematuro, impidiéndola participar en la promoción de dos de sus películas de más renombre, Closer y Ocean’s Twelve.

Tres meses después de dar la luz a sus mellizos, la novia de América reaparecía deslumbrante en los Oscar. Unas imágenes con las que demostró al mundo lo bien que le sentaba la maternidad y el comienzo de su nueva vida. "Estoy absolutamente feliz en casa con los niños", declaraba muy sonriente y bromeaba sobre sus largos meses de ausencia. "Esta noche he venido para recordar a la gente que no he muerto, simplemente he dado a luz", decía entre risas.

La ganadora de un Oscar por Erin Brockovich estaba pletórica con la llegada de sus mellizos. Phinnaeus Walter recibió su segundo nombre por el padre de Julia, que murió cuando ella tenía diez años, y a día de hoy es un atractivo pelirrojo, de ojos verdes, al que todos familiarmente llaman Finn. Hazel Patricia, sin embargo, tomó su segundo nombre en homenaje a la madre de Danny Moder, también fallecida, y es una a preciosa joven rubia de ojos azules, a la que hemos visto en contadas ocasiones. La actriz y el director de fotografía siempre ha querido que sus hijos permanezcan alejados de los flashes, pero con alguna que otra excepción como fue el debut de la pequeña Hazel sobre la alfombra roja en Cannes para acompañar a su padre en la presentación de su película Flag Day, dirigida y protagonizada por Sean Penn.

Julia Roberts y Danny Moder dieron la bienvenida a Finn y Hazel dos años después de su boda el 4 de julio de 2002 en su rancho de Taos, en Nuevo México. Y en 2007 llegó el pequeño de la casa, Henry, que en la actualidad tiene 15 años. La pareja ha celebrado este año su vigésimo aniversario de boda y cada día que pasa su relación parece más fuerte. "Veinte, sin parar de reír y sin parar de besarnos", decía la actriz de Viaje al paraíso, cuyos hijos son el completo reflejo del amor que se profesan.

La recordada Vivian en Pretty Woman decidió apartarse de la actuación para dedicarse de lleno a su familia. Estuvo tres años alejada del cine, pero veintitres sin hacer una comedia romántica, la última fue Novia a la fuga en 1999, hasta que regresó este año con Viaje al paraíso en compañía de su viejo amigo y compañero en Ocean's Eleven George Clooney. La estrella, de 54 años, contó que había una buena razón para explicar por qué ha pasado tanto tiempo desde que protagonizara una comedia. "Me considero un ama de casa", señaló en el diario The New York Times. "Si hubiera leído un guion del nivel de Notting Hill o tan divertido como el de La boda de mi mejor amigo lo habría hecho. Pero no me ha llegado nada lo suficientemente bueno" como para dejar a un lado su prioridad absoluta: su familia. "Tuve tres hijos en los últimos 18 años. Eso sube el listón aún más, porque entonces no se trata solo de si es bueno el material, también está la ecuación matemática del horario de trabajo de mi esposo, el horario escolar y las vacaciones de verano de los niños..."

Pero es ley de vida y sus hijos han crecido. Los mellizos Phinnaeus y Hazel son dos jóvenes adolescentes que ya han comenzado la Universidad. "Estoy muy emocionada por ellos. Es algo increíble, yo no tuve la suerte de tener una experiencia universitaria. Y ver cómo ellos sí lo logran es fascinante", reveló Roberts algo nerviosa por la independencia de sus hijos y por la sensación de experimentar el nido vacío. Julia Roberts y Danny Moder residen en San Francisco después de que dejaran su casa de Malibú para mudarse allí durante la pandemia.

