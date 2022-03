Julia Roberts y su marido comparten tiernas e inusuales fotos de sus mellizos por su 17º cumpleaños

Los mellizos de Julia Robert y Danny Moder están a un paso de cumplir la mayoría de edad. Phinnaeus y Hazel, que vinieron al mundo el 28 de noviembre de 2004 para llenar de felicidad el hogar de sus padres, acaban de cumplir 17 años. Tanto el director de fotografía Danny Moder como su esposa la protagonista de Pretty Woman han querido compartir varias e inusuales fotos de sus hijos, a los que apenas hemos visto crecer, para celebrar esta señalada fecha en la familia. "Estos alborotadores... Cumplen 17 hoy. Gracias por ayudarme con la paternidad", ha publicado el feliz papá junto a una foto de sus vástagos tan diferentes entre sí -Hazel es rubia casi alvina y tiene los ojos azules, mientras que Phinn es pelirrojo y de ojos verdes-.

Por su parte, la novia de América compartía la foto de los niños recién nacidos junto a la leyenda: "17 de los años más dulces de mi vida", junto a una estrella reluciente y diecisiete dibujitos de tartas de cumpleaños. Los mellizos nacieron en el hospital de Cedars-Sinaí de Los Ángeles, con algunas semanas de antelación. La prisa de los bebés por conocer el mundo habían tenido a la actriz en reposo absoluto desde finales de octubre, cuando tuvo que ser ingresada con un aviso de parto prematuro, impidiéndola participar en las campañas de promoción de las dos películas que aún tenía pendientes de estreno, Closer y Ocean’s Twelve.

Julia Roberts y Danny Moder ya habían expresado su deseo de formar una familia desde el mismo momento de su boda el 4 de julio de 2002 en su rancho de Taos, en Nuevo México. Dos años más tarde nacieron sus hijos mellizos y en 2007 llegó el pequeño de la casa, Henry, que en la actualidad tiene 14 años. El feliz matrimonio siempre ha querido que sus hijos permanezcan alejados de los flashes con alguna que otra excepción como fue el debut de la pequeña Hazel sobre la alfombra roja en Cannes para acompañar a su padre en la presentación de su película Flag Day, dirigida y protagonizada por Sean Penn.

Desde muy pequeños los hijos de la actriz han sido grandes entusiastas del fútbol, deporte en el que competía desde muy pequeña Hazel y compartía su pasión con su hermano Phin, así como con el pequeño, Henry. Su madre siempre ha destacado de ella su personalidad "muy marcada en todos los aspectos; es cariñosa, tenaz y tremendamente divertida. Para ella, el mundo está lleno de alegría y de toda clase de maravillas", contaba en People. "Nunca ha dejado que ninguna opinión ajena haga sombra a sus propias ideas", señalaba la compañera de Javier Bardem en Come, reza, ama. Roberts hace todo lo posible porque sus tres hijos lleven una vida saludable, siendo habitual ver a la familia al completo paseando en bicicleta y que entre los cinco cuiden su huerto ecológico.

Roberts y Moder cumplirá el año próximo veinte años casados y cada día que pasa su relación parece más fuerte. "Tenemos estos tres seres humanos que son un completo reflejo del amor que nos tenemos”, contaba en una entrevista para la revista Instyle. Forman una familia muy unida, pero ven con cierta nostalgia el que sus hijos se hagan mayores. "Estoy muy orgullosa de ellos pero también...El otro día traté de coger a uno de mis hijos para llevarle a la cama y fue como 'ok, vas a tener que ir por tu propio pie y caminar sonámbulo porque ya no te puede subir por las escaleras'". Pese a que ya van siendo mayores, todavía no son conscientes de la gran popularidad y dimensión de la carrera de su madre. La ganadora de un Oscar por Erin Brockovich señalaba hace tiempo la curiosa anécdota de uno de sus hijos, que le llegó a preguntar: ¿Eres más famosa que Taylor Swift?".

