Desmontando los mitos en torno a Julia Roberts, la novia de América

Todos la recuerdan por su papel en una de las películas más románticas del cine (no tenemos ni que recordar el título), aunque a lo largo de su carrera ha demostrado que el adjetivo “pretty” se le queda corto. Julia Roberts, la novia de América, cumple 55 años con una lista de títulos y un Oscar (entre decenas de premios) que la han consolidado como una de las actrices más poderosas de la industria. Una trayectoria profesional impecable que la ha convertido además en rostro de marcas de prestigio como Lancôme por ejemplo. La vida de un artista, expuesta a los focos, se ve siempre coloreada por historias y curiosidades que se convierten en certeza por la repetición continuada o una interpretación que convierte en verdad lo que podría quedarse en anécdota. Y viceversa, a veces son las leyendas urbanas más increíbles las que precisamente tienen su base en la verdad. Con motivo del cumple de la artista recordamos algunas de estos mitos que la han perseguido, algunos reales, otros no.

Novia a la fuga y, no, no es la película

Si nos fijamos en su vida personal, sus amores se han seguido con lupa. En 1991, estuvo a punto de casarse con el también actor Kiefer Sutherland, pero tres días antes de la boda, haciendo honor al título de la película que paradójicamente protagonizó, Novia a la fuga, se marchó con un amigo del novio. Jason Patric y ella se fugaron a Irlanda dejando a Sutherland compuesto y sin pareja, además de boquiabierta a la opinión pública. Lo que parecería una historia de película resultó ser verdad y es que, casi siempre, la realidad supera a la ficción.

En el caso de George Clooney lo que siempre ha sido una cercana amistad se especuló que podría haber derivado en romance. Han participado en seis películas juntos -Ocean's Eleven, 2001, Confesiones de una mente peligrosa, 2003, Ocean's Twelve, 2004, Money Monster, 2016, y Viaje al paraíso, 2022-. pero, pese a que en algunas encarnaban a una pareja (en su caso ex), nunca hubo más que cariño fraternal. Incluso los hijos del artista la llama "tía Juju". “Julia siempre estuvo en una relación, o yo estaba en una relación. Y fuimos amigos de inmediato. Así que no pasó nada, pero no ha sido más que divertido para nosotros. Entonces, no creo que eso haya sido realmente un problema” dijo el actor en una ocasión.

Algunas de las cosas que tampoco se han hecho realidad fue su cuarta maternidad junto a Danny Moder, con quien tiene una relación tan discreta desde hace más de dos décadas que incluso no se sabía si realmente estaba o no embarazada. Pese a los incesantes rumores nunca fue verdad por lo que por ahora, Julia es una feliz mamá de tres retoños, Phinnaeus y Hazel, que vinieron al mundo el 28 de noviembre de 2004, y Henry, que nació en 2007. Además la actriz, en contra de lo que siempre se ha dicho y comprobado en su papel en Pretty Woman, no es pelirroja. Tiene sin embargo una increíble melena color avellana que podría asemejarse al rojizo, aunque no llega a serlo, y en ocasiones se lo ha teñido para sus papeles (en Come, reza, ama se tiñó de rubia por ejemplo).

¿Qué hizo a 'Pretty Woman' una de las películas más populares de la actualidad?

No quería ser Pretty Woman

Hablando de la cinta que protagonizó con Richard Gere hay dos curiosidades que quizá hayan pasado desapercibidas para quien no siga de cerca a la artista. Una, que el cuerpo que aparece en el cartel no es de Julia, sino que pertenece a la doble Shelley Michelle… ¿ya estás en shock? Te contamos la segunda que todavía te va a sorprender más: ¡Ella no quería hacer la película! “Hace muchísimos años hice una audición para una película llamada 3.000, que por si alguien no lo sabe, era el título del guion original de Pretty Woman. Pero aquella versión tenía un final bastante más duro” dijo en Variety. El destino quiso que le dieran el papel y también que el estudio que iba a producirla quebrara, lo que dejó los derechos en manos de Disney.

“Aquella película era lo menos Disney que he leído nunca”, aseguró Julia, que tuvo la suerte de que el director Gary Marshall cogiera las riendas del proyecto. "No solo me volvió a ofrecer la película, sino que habían cambiado también el guion hasta convertirlo en algo que realmente entraba en mi zona de confort”. Así nació la versión que recaudó en Estados Unidos 178 millones de euros, y en la taquilla internacional, 463 millones. En España la cinta es un fenómeno de audiencia tal que al menos se emite una o dos veces al año (San Valentín suele ser una de las fechas elegidas).

La actriz mejor pagada

Otra de estas verdades asumidas en Hollywood por supuesto afectó a Julia, que no tuvo problemas con su compañera de reparto Susan Sarandon en Quédate a mi lado como se dijo siempre. Si haces una película con una estrella masculina, todo el mundo asume que tienes un lío con él. Si es con una estrella femenina, todo el mundo asume que estamos peleando” dijo Susan. Resultó que el representante de Susan se había inventado el rumor, quizá para generar comentarios con respecto a la película. “Descubrí que mi representante había sido el creador de los rumores” dijo.

No fue un rumor el que situó a Roberts como una de las actrices mejor pagadas del cine. Así ha sido desde que en el año 2000 cobrara 20 millones por su papel en Erin Brokovich. En 2018 se estimó que con sus películas se han recaudado casi 4.000 millones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas más rentables de Hollywood. Y eso con el tiempo no ha cambiado.