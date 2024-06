Helen Lindes y sus hijos, testigos de la emocionante despedida de Rudy Fernández en Madrid

Rudy Fernández jugó el que podría ser el último partido de su carrera en el WiZink Center de Madrid. El alero del Real Madrid, que anunció que dejaría el baloncesto tras concluir la temporada, resultó decisivo en un encuentro que dio la victoria a los blancos por 79-63 frente al UCAM Murcia y en el que se convirtió en el máximo anotador con 14 puntos, 4 de 4 en triples y uno de uno en tiros de dos, en apenas 14 minutos. Antes de culminar el partido y con un marcador favorable, el jugador balear, de 39 años, abandonó la cancha y la afición le brindó una merecida e increíble despedida. Fue un primer instante de lo más emotivo, después vendría otra memorable despedida tras culminar el encuentro.

Con lágrimas en los ojos al escuchar la sonora ovación de su afición, el jugador de baloncesto salió a la pista para agradecer las muestras de cariño. Durante más de 20 minutos, se escuchó corear el nombre de Rudy Fernández con todos los seguidores puestos en pie. Han sido muchos años y muchos títulos logrados con el Real Madrid: 3 Euroligas, 6 ligas ACB, 7 Copas del Rey, 9 Supercopas de España y una Copa Intercontinental. Después de disputar cuatro temporadas en la NBA, Rudy regresó a España para convertirse en uno de los mejores jugadores y una leyenda en el Real Madrid.

Lo único que tendría que suceder para que regresara al WiZink Center sería que el equipo Murcia ganara sus dos partidos en casa, algo que podría suceder, pero que parece poco probable. De ahí, el adiós de su público. "Hay muchísimas emociones puestas en el día de hoy porque es posible que sea mi último partido aquí, pero bueno me voy con el sabor de que he hecho un buen trabajo, que lo he dado todo por este club. El reconocimiento de hoy ha sido increíble, me lo llevo para toda la vida. Y quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado en este camino", destacó en unas palabras cargadas de emoción, pero sin desmerecer a su adversario: "Falta un partido más y tenemos máximo respeto por el UCAM Murcia. Es un rival que siempre resurge a pesar de todo".

En un día tan especial no faltó ninguno de sus incondicionales: su familia, sus compañeros y su público. La leyenda del Real Madrid fue homenajeado en una noche que no olvidará jamás. Su esposa, Helen Lindes, y sus hijos vibraron desde las gradas con cada punto anotado por el jugador y los pequeños Alan, de siete años, y Aura, de cinco, bajaron hasta el parqué para felicitar a su padre el día de su despedida en Madrid. Lágrimas, abrazos y mucha emoción se vivió después del partido.

"He vivido muchos títulos, también muchas derrotas. Creo que tomé la mejor decisión al venir aquí. Espero que esto sea una despedida. Y poderlo vivir con mi familia ha sido algo increíble", señalaba. Esto significará que el Real Madrid lograría una Liga Endesa más y participaría en los Juegos Olímpicos de París, un sueño que podría hacerse realidad. Si lo logra haría historia en el baloncesto al ser el primer jugador masculino en disputar seis ediciones de los Juegos Olímpicos. "Le prometí a mi padre que los Juegos de París sería mi último torneo profesional", asegura Fernández, que se despidió de su padre en 2022, que falleció con apenas 66 años.