Quién es la cantante brasileña con la que ha sido fotografiado Cruz Beckham

Cruz Beckham, el hijo menor de David y Victoria Beckham, podría estar nuevamente enamorado. El joven, de 19 años, ha sido fotografiado en actitud muy romántica con su nuevo amor, Jackie Apostel, una bella brasileña con la que se le vio muy acaramelado a las afueras de un cine en la zona de Chelsea, en Londres. La pareja se fundió en apasionados besos mientras caminaban por el centro de la capital junto a Romeo Beckham, de 21 años, y otros amigos tras disfrutar de una tarde en el Everyman Cinema. A pesar de no haber anunciado oficialmente su noviazgo, las imágenes demuestran que no pueden estar más felices y durante su paseo no podían apartar la mirada el uno del otro.

© Getty Images

© jackie.apostel

Cruz Beckham habría terminado con su anterior novia, Tana Holding, hace ya nueve meses después de una relación que duró alrededor de un año. Ahora es esta belleza brasileña la que ha conquistado al menor de los Beckham, que a diferencia de sus hermanos es el único que nunca tuvo intenciones de meterse en el mundo del fútbol y sueña con ser cantante de música pop. Cruz toca el piano, la guitarra y la batería con gran destreza. Una pasión que comparte con su novia Jackie, que en sus redes sociales aparece en diferentes estudios de música y en una de sus fotos aparece en los icónicos estudios Abbey Road en el este de Londres, donde Los Beatles grabaron toda su discografía.

© cruzbeckham

© jackie.apostel

¿Quién es Jackie Apostel?

Jackie es cantante y compositora. Después de haber formado parte de la banda brasileña de chicas Schutz, la atractiva morena decidió emprender una carrera como cantante en solitario. Según sus redes sociales, ahora se dedica a componer y producir canciones. De acuerdo con la información difundida en su canal oficial de Spotify, "Jackie Apostel es una escritora y productora brasileña/alemana. Durante algún tiempo solía lanzar canciones como artista para que el público las escuchara y así abrirse puertas a lo que realmente quería hacer, que es ser compositora". "Ahora escribe para cantantes de todos los géneros, incluidos los grandes éxitos del mercado latino, el pop, el hip hop y bandas sonoras de películas. Jackie ya no publica canciones como cantante y en 2019 afirmó que, si bien se divertía con los aspectos creativos y visuales, ser artista nunca fue algo que quisiera".

© jackie.apostel

La vida sentimental de los hermanos Beckham es un tanto dispar pues mientras que Brooklyn, el primogénito, disfruta de su matrimonio con Nicola Peltz, el mediano, Romeo, parece mantener una relación intermitente con Mia Regan después de cinco años de noviazgo. Después de su ruptura se les ha visto cogidos de la mano en alguna ocasión, pero tal y como confirmó la modelo seguirán siendo grandes amigos. “Hemos crecido juntos desde que tenemos 16 y tras cinco años siendo novios seguiremos estando el uno para el otro, pero no de manera romántica”. Harper, la más pequeña del clan, cumplirá 13 años el próximo 10 de julio y va haciéndose mayor. De ahí que su padre haya advertido a sus tres hijos varones, pues sabe que en menos de lo que se imagina, habrá chicos rondando a su princesa. “Mi pequeña está creciendo ”, escribió junto a una foto en la que Harper luce muy guapa con un vestido palabra de honor. En esa foto, David ya no vio a su hija pequeña, sino a una adolescente. De ahí que hiciera una llamada a sus hijos Brooklyn, Romeo y Cruz: “Muchachos prepárense”, y añadió en tono de humor un emoji de un guante de boxeo para que estuvieran preparados para pelear con tal de proteger a la menor del hogar.