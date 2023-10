Victoria Beckham rompe su silencio y habla de la supuesta relación que mantuvo su marido con Rebecca Loos

Hay capítulos en la vida que nunca se olvidan por mucho tiempo que pasen y, sino que se lo pregunten a Victoria Beckham quien ha hablado por primera vez del dolor que sufrió tras los rumores de un supuesto romance de su marido David Beckham con Rebecca Loos y que hicieron tambalear los sólidos cimientos de su matrimonio.

Veinte años después de aquel terrible episodio, que irremediablemente hizo mella en su relación, la diseñadora ha echado la vista atrás hasta aquel fatídico abril de 2004 cuando el ya desaparecido tabloide The News of the World afirmó que su marido, quien por aquel entonces se había trasladado solo a España tras haber fichado por el Real Madrid, estaba manteniendo un affaire con su asistente personal, mientras Victoria, que aún se encontraba en Londres, preparaba todo para su traslado y buscaba casa y colegio para sus dos hijos, Brooklyn y Romeo.

"Fue el periodo más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra y esa es la cuestión estábamos el uno contra el otro, si te soy completamente sincera” señala Victoria en el documental de Beckham que acaba de estrenar Netflix. “Hasta en Madrid parecía que éramos nosotros contra todos los demás, pero estábamos juntos, estábamos conectados. Nos teníamos el uno al otro, pero cuando estuvimos en España no parecía que fuera así y eso es lo triste. Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue. Y cómo me afectó” afirma la diseñadora que luce para este momento el impresionante anillo de compromiso que le regaló David Beckham.

Y es que de la noche a la mañana el jugador y la exSpice habían pasado de ser el matrimonio más sólido y envidiado del mundo al más cuestionado y eso no fue nada sencillo de gestionar. "Era la primera vez que a Victoria y a mí nos ponían bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio" afirma David en su docuserie. “Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo sino hundiendo” añade David.

Sin embargo, cuando se le pregunta al exfutbolista como lograron que su matrimonio se mantuviera a flote, este contesta emocionado: “Honestamente, no sé cómo logramos superarlo. Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar por nuestra familia”. Y añade: “Valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo algunos días en los que me despertaba y pensaba: '¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir hasta el entrenamiento? ¿Cómo voy a parecer como si no pasara nada? Me sentía físicamente mal todos los días”.

Esta crisis matrimonial, en la que acabó triunfando el amor y la confianza, precipitó aún más la mudanza de Victoria a Madrid, donde adquirieron una casa en La Moraleja valorada, por aquel entonces, en 3 millones de euros. A pesar de este traslado y de la imagen de armonía que ambos proyectaron cuando se le pregunta a la diseñadora si estaba resentida con David ella afirma: "Si soy totalmente honesta, sí. Fui lo más infeliz que he sido en mi vida. No es que me sintiera ignorada porque fue yo quien elegí no exteriorizar mis sentimientos porque era consciente de la concentración que mi marido necesitaba".

Superado este capítulo, y una vez estabilizados como una familia en Madrid, David y Victoria dieron la bienvenida a su tercer hijo, Cruz, quien actualmente tiene 18 años y más tarde, en 2011, ya instalados en Los Ángeles, llegaría Harper, de 12 años.