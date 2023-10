Las locuras por amor que David y Victoria Beckham hicieron para poder verse al principio de su relación

La primera vez que David Beckham vio a Victoria fue en televisión, tal y como se desvela en la serie documental de cuatro episodios que Netflix tiene en la recámara. Ella ya formaba parte de las Spice Girl y él militaba en las filas del Manchester United, pero, pese a su incipiente popularidad, jamás habían tenido la oportunidad de encontrarse, aunque parecía que ambos estaban predestinados para ello.

"Me casaré con 'la pija'"

Beckham se encontraba junto a su compañero de equipo Gary Neville cuando en la tele emitieron el videoclip de Wannabe (1996) y rápidamente se quedó prendado de aquella Spice que apodaban Posh (la pija, en inglés) "Me casare con la del vestido negro, sí, sí con 'la pija'" le dijo Beckham a Gary con bastante seriedad.

Menos de un año después de esa afirmación, que su amigo se tomó de broma, David y Victoria se encontraron por primera vez y el resto ya es historia. Las Spice Girl fueron como invitadas a ver un partido del Manchester en 1997 y tras el encuentro acudieron a saludar a los jugadores al vestuario y mientras que todos estaban tomando algo, David estaba hablando con sus padres, algo que llamó especialmente la atención a la cantante. "Me gustó que fuera tan familiar porque yo también lo soy” Victoria.

El flechazo fue mutuo y ambos intercambiaron sus números de teléfonos mientras que la exSpice le decía: 'será mejor que me llames'" y todo esto justo en el momento en el que el entrenador del Manchester, Alex Ferguson le dijo a Beckham: "Cásate con una chica de aquí que no sea una superestrella", pues su única finalidad era que el jugador no se descentrara y diera todo su potencial en el terreno de juego. Pero eso fue imposible y David y Victoria se enamoraron.

Citas en aparcamientos

Cuando el representante de la exSpice se enteró del romance tan solo le pidió a la cantante una cosa "intentad mantenerlo en secreto, que nos os vean juntos" y fue entonces cuando ambos idearon una “estrategia” para verse organizando todas sus citas en aparcamientos, el lugar, donde irremediablemnte, acabó teniendo lugar el primer beso.

Después llegaron las largas conversaciones de teléfono hasta altas horas de la madrugada y las locuras por amor, pies tal y como confiesa su inseparable amigo Gary Neville "David estaba dispuesto a todo por Victoria, era como un adicto. Llegaba incluso a conducir cuatro horas de viaje para estar 20 minutos con ella". "No me importaba cuando la veía, cuánto la veía y si era yo el que tenía que conducir hasta Londres para verla 7 minutos, simplemente, lo hacía" señalaba Beckham.

Consiguieron mantener su historia en secreto durante tres meses, sin embargo, después el anonimato se esfumó. "Recuerdo que le regalé un reloj Cartier y que ella se lo puso. Constantemente la gente empezó a atar cabos y así pasamos a convertirnos en ‘la pija’ y Becks" declara David.

Además del revuelo que causaban con cada una de sus apariciones públicas, sus carreras profesionales tampoco se lo pusieron fácil, pues mientras que el futbolista tenía que cumplir con sus entrenamientos y partidos, Victoria se encontraba de gira con las Spice Girl, sin embargo, David hacia todo lo posible para poder ver a su chica. "A veces llegó incluso a alquilar un avión diminuto, con tan solo dos asientos, para poder verme durante unas horas y después regresaba" ha confesado Victoria.

Después llego su compromiso pues como confiesa el exjugador en el documental "todo lo que rodeaba a Victoria me gustaba. No sabía que era la mujer fuerte que era y eso me encantaba". Y así ambos se convirtieron en la pareja más famosa de finales de los 90, en un auténtico fenómeno, tanto que incluso llegaron a ser compañeros con el príncipe Carlos y Diana de Gales.