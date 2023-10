Rodolfo Sancho aclara en un comunicado los detalles de la representación legal de su hijo Daniel en Tailandia

El letrado Kunh Anan dejó de representar los intereses de Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho, que sigue encarcelado en Tailandia acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a mediados del mes de septiembre. Por lo que el acusado se quedó sin un representante legal natural del país en el que se juzga, algo que es obligatorio en el proceso. Tras las declaraciones de Anan, el despacho de abogados Balfagón & Chippirrás, representantes legales de Rodolfo Sancho, ha enviado un comunicado en el que aclara algunas de las cuestiones sobre las que se ha hablado en los últimos días.

"En respuesta a las últimas noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, en relación con las declaraciones realizadas por el letrado tailandés Sr. Anan, queremos desmentir en su totalidad dichas declaraciones, toda vez que puestos en contacto con el citado letrado, a través del titular del despacho profesional en el que el Sr. Anan presta sus servicios, desmienten que se haya realizado ningún tipo de declaración sobre el caso que se sigue en Tailandia contra don Daniel Sancho Bronchalo ni ha emitido opiniones al respecto a ningún medio de comunicación acreditado para este fin, pues de haber sido así, tal y como él mismo nos señala, dañaría directamente su reputación y profesionalidad. En la actualidad podemos acreditar que don Marcos García-Montes, letrado, ni su bufete jurídico, han mantenido relación alguna, informática, telefónica o personal con el abogado Sr. Anan" explica el documento.

Continúan asegurando que el detenido contará con un representante legal tailandés, como dicta la ley del país cuando de comienzo el proceso. "En cuanto al interés manifestado por los medios de comunicación por la ausencia de un letrado tailandés en la causa, se comunica que en el momento procesal oportuno será incorporado dicho letrado que colaborará en la defensa de don Daniel Sancho Bronchalo junto con el equipo jurídico español integrado por el bufete Marcos García-Montes y el despacho Balfagón & Chippirrás que, insistimos, vienen trabajando de forma conjunta y permanente en la causa".

Se alarga la prisión provisional

El documento continúa aclarando cuál es la situación del acusado, que está en prisión desde el pasado 7 de agosto y que ha comparecido ante el juzgado de Koh Samui esta semana. "No obstante lo anterior, podemos informar que el pasado día 5 de los corrientes, don Daniel Sancho Bronchalo ha tenido una comparecencia en la corte de Koh Samui en donde se le ha informado que se ha prorrogado por otros doce días a petición del fiscal, la prisión provisional, habiéndose debatido, en dicha comparecencia, otras cuestiones de interés en la causa".

Rodolfo Sancho visitó el pasado mes de septiembre a su hijo en la cárcel y explicó cómo le había visto. "He tenido muchísima flexibilidad en ese sentido y (no he estado) nada vigilado. Entendieron que son conversaciones íntimas entre padre e hijo y han sido totalmente respetuosos", señaló al respecto del trato de las autoridades. También dijo que el chef está "bien alimentado y cuidado". Rodolfo dijo que estaba tranquilo por cómo había visto a su hijo y destacó lo amable que es la gente en el país asiático. Desde aquella ocasión no se le ha vuelto a ver en el país asiático. Sí que está allí sin embargo Silvia Bronchalo, madre de Daniel, que también visita a su hijo cuando tiene oportunidad.