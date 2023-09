Ya hay fecha para el juicio que Daniel Sancho tiene pendiente en España

Hace tan solo un día se conocía que la Fiscalía de Madrid se oponía a la extradición de Daniel Sancho para ser juzgado en España por un delito de lesiones supuestamente por pegar a un hombre que esperaba un taxi en la madrileña calle de José Abascal en noviembre de 2019. El fiscal argumentaba que existían medidas "alternativas" a la extracción que permitirían la celebración del juicio y que no es necesario su entrega a la justicia española como pedía la defensa del cocinero, quienes pretendían usar este hecho para intentar sacarle de la cárcel tailandesa donde se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de agosto tras confesar ser el autor de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Además, de estos argumentos para no traer de vuelta a España a Sancho, la Fiscalía señalaba que "no constaba" que la estancia del acusado en Tailandia buscase sustraerse de la Justicia española y que además no había ni siquiera fecha fijada para el juicio. Sin embargo, eso ha cambiado en tan solo 24 horas y ha sido ahora cuando se ha conocido que el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid le juzgará el próximo 7 de noviembre por este caso de lesiones y que el juicio se llevará a cabo de manera telemática.

El Ministerio Público que rechazó pedir la extradición del hijo del actor Rodolfo Sancho, pide una indemnización de 2.100 euros para la víctima y un año de cárcel para el chef, al considerar probado que el acusado habría se habría saltado la fila de los taxis y habría propiciado un puñetazo a un hombre a quien le rompió el diente incisivo superior derecho.

Este procedimiento de lesiones se encontraba sobre la mesa del Juzgado de lo Penal desde febrero de 2022 pero estaba pendiente de su señalamiento debido a los retrasos que padece la Administración de Justicia por la pandemia y las huelgas del anterior curso judicial.