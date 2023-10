El cantante Anuel AA, operado de urgencia: 'Fue cuestión de vida o muerte'

El propio artista puertorriqueño ha explicado lo sucedido a sus seguidores lamentando el haber tenido que aplazar sus próximos compromisos. Anuel AA, de 30 años, ha tenido que ser intervenido por causas que no han transcendido, pero que parece que han revestido gravedad como él mismo ha detallado. Junto a una imagen en el hospital, el trapero relata lo sucedido. “Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único qu eme importa” comienza, dando una pincelada acerca de lo serio que fue el percance.

El artista comunica a sus fans que su próximo lanzamiento, previsto para dentro de unos días, tendrá que ser aplazado pues no está en condiciones ahora de retomar sus compromisos. “Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no. Pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido cuando sepa qué va a pasar conmigo” continúa. Explica además que está trabajando muy duro con un equipo profesional para recuperar el prestigio en su carrera y que está decidido a seguir evolucionando en el mundo de la música. Pide además a sus incondicionales que le manden fuerza y mucho apoyo en su recuperación, algo que han hecho en forma de decenas de mensajes de apoyo.

Anuel es conocido por su estilo, mezcla de trap y reguetón, con canciones como Ella quiere beber, Secreto y Me gusta, una trayectoria musical que casi se ha visto ensombrecida en los últimos años por su polémica vida personal. Rompió con la colombiana Karol G a principios de 2021 después de tres años de relación, separación que parecía cordial hasta que comenzó el intercambio de acusaciones. Él le reprochó a su ex que contara aspectos íntimos de su relación en una canción (ella nunca confirmó si lo había hecho) e insinuó que no se sabía todo acerca de su ruptura.

Apareció además en escena su nueva pareja, Yailin, que tampoco dejó en buen lugar a Karol G y que tiene un hijo en común con el artista. Anuel tiene además otros dos frentes abiertos: con Astrid Cuevas, madre de su hijo de 9 años, que cuestiona su papel como padre, y con la colombiana Melissa Vallecilla, que asegura que él es el padre de su hija Gianella (él lo niega). Esta controvertida vida sentimental volvió a ser muy comentada tras el lanzamiento del single TQG, que cantan Shakira y Karol G a dúo, y que se ha considerado como una alusión directa al trapero.