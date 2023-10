Paddy Noarbe, la esposa de Marcos Llorente, sufre un accidente de tráfico

Paddy Noarbe, la mujer del futbolista Marcos Llorente, ha sufrido un accidente de tráfico. La influencer se dirigía en coche a una clase de golf cuando un coche la embistió por detrás. "La tarde de ayer, de camino a clase de golf una amiga (si se la puede llamar amiga después de esto) me dio por detrás con el coche", informaba la esposa del futbolista del Atlético de Madrid. Afortunadamente tanto ella como la persona que conducía el otro coche, que curiosamente además era su amiga, han salido ilesas, aunque los vehículos no han sufrido la misma suerte, tal y como compartía instantes después de la colisión.

"Su coche está para tirarlo pero el golpe no fue para tanto y estamos bien las dos", señalaba junto a la imagen de cómo había quedado el vehículo. Por fortuna, ellas no han sufrido lesiones y todo ha quedado en un susto. A primera hora de la mañana la esposa de Marcos Llorente compartía su rutina y mostraba a sus seguidores el look que había elegido para jugar al golf, lo que no podía imaginar que es lo que ocurriría después. "Así ha acabado mi clase que ni ha empezado. Accidente y con una amiga", decía mientras caminaba por el arcén de la carretera esperando a la grúa.

No obstante, la colisión no le impidió continuar con sus planes. Al día siguiente proseguía con sus sesión de ejercicio a primera hora y luego acudía al partido del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, que concluyó con la victoria del equipo de su marido por 2-1 en el Wanda Metropolitano.

-Hablamos con Paddy Noarbe sobre sus secretos para cuidarse en los meses de verano

Paddy Noarbe y Marcos Llorente forman una de las parejas más solidas del fútbol español. El pasado 30 de junio se casaron en una boda de ensueño en Mallorca. Se dieron el sí, quiero en la Fortaleza de Albercuitx, en Pollença, un impresionante castillo con vistas al mar. Ninguno es de la isla balear, pero allí pasaron el primer verano de su relación en 2013 y una década después decidieron que fuera ese mismo escenario para declararse marido y mujer.

A la boda no faltaron los incondicionales de la pareja, como Marco Asensio y Sandra Garal, que se dieron el sí, quiero en el mismo lugar una semana después, Álvaro Morata y Alice Campello, Beatriz Espejel y Koke, Antoine Griezmann y Erika Choperena, entre otros.