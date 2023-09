Laia Costa sorprende con su segundo embarazo en el Festival de Cine de San Sebastián

¡Menuda sorpresa! Laia Costa ha desvelado su segundo embarazo en el Festival de Cine de San Sebastián. La actriz catalana, de 38 años, es la protagonista de Un amor, la nueva película de Isabel Coixet que entre en competición por la Concha de Oro. La intérprete ha presumido de tripita ante los medios que cubrían la presentación de este filme basado en la novela homónima de Sara Mesa, en la que también participan los actores Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril.

Laia regresó con fuerza al cine español tras triunfar en Europa con películas como la alemana Victoria. Y lo hizo con Cinco Lobitos, la ópera prima de la directora Alauda Ruiz de Azúa sobre la maternidad y los cuidados. La intérprete se alzó con varios premios por su maravillosa interpretación en esta película: el Forqué, el Feroz y el Goya. Tres galardones que dedicó a su particular tribu: sus padres, su marido, su hermana y su hija, que ya tiene tres años.

La actriz decidió ser madre después de rodar el drama de infertilidad Only You, porque se metió tanto en el personaje que pensaba que no iba a poder tener hijos. Pero se quedó embarazada rapidísimo y dio la bienvenida a su primer hija en plena pandemia, en mayo de 2020. En aquel momento Laia vivía en Miami porque su pareja trabaja allí y dio a luz en casa acompañada de su marido, una doula y una partera-enfermera. "Me eduqué mucho sobre el tema para tener a la niña fuera del hospital debido al covid. Me sentí muy segura. Fue una experiencia muy bonita", recordó en una entrevista concedida a El Mundo.

Cuando su hija tenía tres meses, leyó el guión de Cinco Lobitos y se sintió tan identificada con el personaje de Amaia que no se lo pensó dos veces. El rodaje arrancó cuando la niña tenía 13 meses y la película se estrenó cuando ya había cumplido dos años. Ahora, esta actriz internacional, hija de José María Costa, gerente de la sala de baile Niza y Cristina Bertrán, una de las primeras mujeres taxistas de Barcelona, promociona su nuevo trabajo, Un amor, que se estrena en cines el próximo 10 de noviembre.

En este filme Laia interpreta a Nat, quien, tras escapar de su agobiante vida en la ciudad, encuentra refugio en el pequeo pueblo de La Escapa, en lo más profundo de la España rural. En una casa rústica y en ruinas, acompañada de un perro salvaje, intenta reconstruir su vida. Después de enfrentarse a la hostilidad de su casero y la desconfianza de los habitantes del pueblo, se descubre a sí misma aceptando una inquietante propuesta de su vecino Andreas (Hovik Keuchkerian). A partir de este encuentro surge una pasión devoradora y obsesiva que consumirá a Nat completamente y le hará poner en cuestión el tipo de mujer que cree ser.